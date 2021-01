A Portland, Carmelo Anthony n'a pas seulement repris le fil de sa carrière. Melo a aussi repris sa route vers les sommets des livres d'histoire de la NBA. L'ailier est un des tous meilleurs joueurs offensifs des 20 dernières années et avec la fin de sa carrière s'approche le Top 10 des meilleurs marqueurs "all-time" de la NBA. Avec ses 18 unités la nuit dernière dans la facile victoire des Blazers chez des Warriors en difficulté (98-123), l'ancien des Nuggets et des Knicks a passé la légende Tim Duncan au 14e rang des meilleurs scoreurs historiques de la ligue. Le 13e, l'ancienne gloire des Hawks Dominique Wilkins n'est plus que 169 points devant, presque une formalité pour Anthony.

Les Hawks et les Suns ont agité la free agency, sans doute comme aucune autre franchise. Et cela paie ! Atlanta a frappé fort en surclassant Brooklyn sur son parquet, deux jours après avoir dominé par les Nets. Kevin Durant (28 points, 8 rebonds, 4 passes) et Kyrie Irving (18 points mais à 6/21 au tir, 11 rebonds) étaient bien là. Mais cela n'a pas suffi pour faire face au collectif mis en place par le coach Lloyd Pierce, avec six joueurs entre 10 et 23 points. Les Hawks sont dans le wagon de tête de l'Est, tout comme Phoenix à l'Ouest. Avec leur recrue-phare de l'été Chris Paul à la baguette dans le money-time, la franchise de l'Arizona s'est offerte Denver sur son parquet (103-106). Avec un bilan de 5-1 et la meilleure défense de la ligue, les Suns s'affirment comme un client sérieux. Finaliste de l'Ouest dans la bulle, Denver galère (1-4).