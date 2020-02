La série : 15 de suite pour Toronto

Les débuts de D’Angelo Russell avec les Wolves n’ont pas ralenti les Raptors. Le meneur All-Star disputait son premier match avec sa nouvelle équipe, une rencontre soldée par une défaite contre la formation la plus en forme en ce moment en NBA. Toronto est ainsi allé chercher une quinzième victoire de suite (137-126) grâce notamment aux 34 points de Pascal Siakam, aux 27 de Kyle Lowry (11 passes) ou aux 25 du jeune OG Anunoby. Russell a compilé 22 points (7 sur 12 aux tirs) et 5 passes pour son baptême avec Minnesota mais ses coéquipiers ont pris l’eau à chaque fois qu’il était sur le parquet (-22 de différentiel).

Le match : Les Nuggets renversent les Spurs

Nikola Jokic (19 pts, 13 pds) et ses coéquipiers sont revenus de loin cette nuit. Ils étaient menés de 14 points à la pause (53-67) et ils ont même rapidement compté 23 longueurs de retard au début du troisième quart temps (63-86). Les joueurs de Mike Malone ont alors sonné la révolte pour inverser la tendance et finalement gagner le match (127-120). Jamal Murray a notamment inscrit 14 de ses 26 points dans le dernier quart temps tandis que Paul Millsap, qui fêtait ses 35 ans, a lui aussi été décisif après la pause. Le vétéran a terminé avec 22 points. Une nouvelle victoire pour Denver, la franchise du Colorado a remporté six de ses sept derniers matches.

Le joueur : Andre Iguodala honoré pour son retour dans la Bay

Andre Iguodala a enfin pu découvrir le Chase Center, la nouvelle salle de Golden State. Mais pour cette première, il ne portait pas le maillot des Warriors. Il est maintenant un joueur du Heat après avoir été l’un des piliers de l’équipe finaliste cinq fois de suite pour trois titres entre 2015 (année de son titre de MVP des Finales) et 2019. Miami se déplaçait donc à San Francisco et les Floridiens se sont imposés (113-101) sous l’impulsion de Jimmy Butler (21 pts). Mais l’essentiel était ailleurs. Le public et les joueurs des Warriors ont rendu hommage à Iguodala. Une vidéo spéciale a d’ailleurs été diffusée avant le début de la partie. Assez ému, le vétéran a joué 17 minutes pour 2 points, 5 rebonds et 2 passes.

L’action : Spencer Dinwiddie délivre Brooklyn

Quand Kyrie Irving n’est pas là, c’est Spencer Dinwiddie qui a la responsabilité de planter les tirs les plus importants pour Brooklyn. Ça tombe bien, c’est l’un des joueurs les plus efficaces de la ligue dans ces situations depuis deux ans. Cette nuit, le meneur des Nets l'a encore été en marquant le panier pour la gagne à 5 secondes de la sirène. Il a ainsi offert la victoire (106-105) à son équipe contre des Pacers bien mal en point qui restent sur six défaites consécutives.

Les Français : Evan Fournier passe la barre des 20 points

Match très offensif entre les Hawks et le Magic, conclu par une victoire d’Orlando (135-126) avec 22 points pour Evan Fournier. Excellente prestation aussi de Rudy Gobert, auteur de 17 points et 15 rebonds contre Dallas sans rater le moindre tir (7 sur 7). Moins en vue, le jeune Sekou Doumbouya a terminé avec 4 points et autant de rebonds tout en jouant 19 minutes pour les Pistons, battus par les Hornets.

Les résultats de la nuit

Raptors - Timberwolves : 137-126

Bucks - Kings : 123-11

Mavericks - Jazz : 119-123

Nuggets - Spurs : 127-120

Warriors - Heat : 101-113

Lakers-Suns : 125-100