George, un retour brillant mais perdant

Le joueur : Premier match et premier carton pour Paul George

Pas de Kawhi Leonard pour les Clippers au moment d’affronter les Pelicans. Le MVP des finales 2019 était laissé au repos. En revanche, les Californiens ont pu compter pour la première fois sur Paul George. L’ailier All-Star faisait ses grands débuts avec sa nouvelle équipe. Il avait manqué les 11 premiers matches après avoir été opéré des deux épaules pendant l’intersaison. Son retour s’est conclu par une défaite de Los Angeles contre New Orleans (127-132). Mais PG a su se montrer à son avantage.

Il a terminé avec 33 points en seulement 24 minutes. C’est même lui qui a ramené son équipe à seulement trois longueurs (123-126) à une quarantaine de secondes de la sirène finale. Mais il a perdu plusieurs ballons dans les moments les plus importants du match. Notamment certains arrachés par un Jrue Holiday vedette de la soirée. Le meneur des Pelicans a compilé 36 points, 7 passes et 6 interceptions pour guider les siens vers la victoire.

La performance : Giannis Antetokounmpo score de plus en plus

Onzième match de la saison pour les Bucks de Giannis Antetokounmpo et septième sortie à 30 points ou plus pour le MVP. Cette fois-ci, ce sont les Bulls qui ont été victimes de la furie offensive du Grec. Il a inscrit 38 points en plus de ses 16 rebonds et Milwaukee l’a emporté 124 à 115. La superstar affiche des statistiques complètement folles depuis le début de la saison : plus de 30 points, 14 rebonds et 6 passes.

Mais Antetokounmpo n’a pas été le seul à se mettre en avant contre Chicago. Eric Bledsoe a su élever son niveau de jeu en l’absence de Khris Middleton, blessé. Le meneur des Bucks a fait preuve d’efficacité, 12 tirs réussis en 14 tentatives, pour finir avec 31 points. Son meilleur total depuis le début de la saison.

Le rookie : Coby White, c’est prometteur

Coby White est l’un des rookies les plus en vue depuis le coup d’envoi de la saison. Cette nuit encore, le meneur remplaçant des Bulls a inscrit 26 points. Tout en battant un record NBA. Il est devenu le premier rookie de l’Histoire à enchaîner deux rencontres de suite avec plus de 5 paniers à trois-points inscrits. Lors de la rencontre précédente, le pile électrique de Chicago avait battu un record de franchise en plantant 7 paniers primés en un quart temps.

Le match : Porzingis revient à New York et repart avec la défaite

En juin, le soir de la draft, Kristaps Porzingis était accueilli par les sifflets des supporters des Knicks, mécontents du choix de leurs dirigeants. Quatre ans plus tard, c’est encore une fois sous les huées qu’il a fait son retour au Madison Square Garden. Parce qu’entre temps, le Letton est devenu le chouchou du public et la star de la franchise… avant de demander son transfert. C’est donc avec Dallas qu’il a affronté New York ce jeudi soir. Une rencontre spéciale qui s’est soldée par une défaite des Mavericks (103-106) malgré 20 points et 11 rebonds de l’ancien All-Star.

Les Texans ont gâché la belle performance de Luka Doncic, auteur de son cinquième triple-double de la saison (33 pts, 10 rbds, 11 pds) en s’inclinant contre un adversaire bon dernier de la Conférence Est. Mais les Knicks ont pu compter sur leurs (jeunes) vétérans pour les mener à la victoire. Notamment Marcus Morris. Ce dernier a inscrit 20 points dont le panier à trois-points pour la gagne à 13 secondes de la sirène. Quelques instants plus tard, il déviait la balle sur l’ultime remise en jeu des Mavericks.

Les Français : Temps de jeu réduit pour Ntilikina

Frank Ntilikina n’a pas perdu sa place de titulaire aux Knicks malgré le retour de Dennis Smith Jr. Mais il a passé 18 minutes sur le terrain, contre 29 au match précédent. Le temps de marquer 5 points et de prendre 3 rebonds.

Tous les scores

Cavaliers - Heat : 97-108

Knicks - Mavericks : 106-103

Bucks - Bulls : 124-115

Pelicans - Clippers : 132-127

Suns - Hawks : 128-112

Nuggets - Nets : 101-93