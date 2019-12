Le joueur : Luka Doncic brille dès sa reprise

Les Mavericks ont joué les quatre derniers matches sans Luka Doncic, et ils s’en sont bien sortis en gagnant deux d’entre eux, dont un choc contre les Bucks. Mais le retour du Slovène, cette nuit, a fait le plus grand bien à la franchise texane. Opposé à son voisin San Antonio, Dallas a pu compter sur le phénomène pour décrocher une nouvelle victoire (102-98). Pas vraiment rouillé, Doncic a inscrit 24 points. Il a aussi capté 10 rebonds et délivré 8 passes décisives. Une nouvelle performance proche du triple-double. Dans son sillage, les Mavericks ont donc pris le dessus sur les Spurs. Mais ils se sont fait peur. Ils menaient 102-85 en fin de quatrième quart temps, avant de subir un 13-0 des Éperons. Ces derniers n’ont cependant pas réussi à revenir complètement au score.

Le match : Le Jazz résiste au comeback des Blazers

Le choc entre Utah et Portland, deux outsiders de la Conférence Ouest, n’a pas déçu. Du moins, la fin de match. Alors qu’ils comptaient 10 points de retard à l’entame du quatrième quart temps, les Blazers ont fini par revenir au score sous l’impulsion de Damian Lillard (34 points). Le meneur All-Star et son camarade C.J. McCollum ont multiplié les paniers pour offrir au public une fin de partie pleine de suspense. Mais le Jazz s’en est sorti pour finalement l’emporter 121-115. Notamment grâce à Donovan Mitchell, auteur de 35 points et de nombreux paniers décisifs, mais aussi à Joe Ingles (26 pts) et Bojan Bogdanovic (16). Rudy Gobert a aussi fortement contribué au succès de son équipe. Il a par exemple bloqué la dernière tentative de Lillard. Mais il avait aussi offert une passe décisive pour un tir primé très important de Bogdanovic dans les derniers instants du match.

La statistique : 26,9

Comme le pourcentage de réussite des Nets hier soir. Ils ont converti seulement 21 de leurs 78 tentatives. Soit, donc, 26,9%. Dont 13 sur 50 à trois-points (26%). Un festival de maladresse et une défaite contre les Knicks (82-94). Le match était diffusé sur le réseau télévisé national et on ne peut pas dire que le spectacle était au rendez-vous. Spencer Dinwiddie, le meneur star de Brooklyn, a fini avec 25 points, mais à 5 sur 15 aux tirs. Ses coéquipiers ont été encore plus catastrophiques. 1 sur 10 pour Taurean Prince. 3 sur 12 pour Joe Harris. 2 sur 10 pour Garrett Temple. Impossible de gagner dans ces conditions.

Les Français : Rudy Gobert encore précieux

Rudy Gobert a compilé un nouveau double-double à l'occasion de la victoire du Jazz contre les Blazers (121-115). Le pivot tricolore a inscrit 16 points (sans rater un tir : 7 sur 7) en plus de ses 15 rebonds. Ian Mahinmi a marqué 5 points et pris 5 rebonds lors de la débâcle de Washington à Detroit (102-132). Frank Ntilikina a pu apprécier la victoire du derby new-yorkais entre les Knicks et les Nets, mais il est resté très discret. Seulement 3 points en 14 minutes pour l’ancien Strasbourgeois, qui disparaît peu à peu de la rotation du coach intérimaire Mike Miller.

Tous les scores

Pistons - Wizards : 132-102

Nets - Knicks : 82-94

Thunder - Grizzlies : 97-110

Mavericks - Spurs : 102-98

Kings - Timberwolves : 104-105

Jazz - Blazers : 121-115