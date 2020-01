Les Français : Rudy Gobert en mode All-Star, Utah enchaîne

Le Jazz était présenté comme un sérieux outsider à l’Ouest avant le coup d’envoi de la saison. Mais la franchise de Salt Lake City a eu du mal à se mettre en route. Maintenant que c’est chose faite, Rudy Gobert et ses coéquipiers ne s’arrêtent plus. Le Français a encore une fois été très productif cette nuit. Il a compilé 22 points et 18 rebonds lors de la victoire de son équipe contre les Nets (118-107). Joe Ingles a inscrit 27 points et Donovan Mitchell en a ajouté 25. "Je n’aimerai pas à avoir à défendre sur nous en ce moment", confiait Gobert après la rencontre. En effet, la formation d’Utah brille des deux côtés du parquet. C’est tout simplement l’équipe la plus efficace de la ligue depuis dix matches. Avec à la clé dix succès de suite et désormais une deuxième place à l’Ouest, en embuscade derrière les Lakers.

Titulaire avec Phoenix, Elie Okobo n’a pas marqué le moindre panier en 22 minutes mais il a distribué 3 passes décisives.

Le match : Les Grizzlies sont surprenants !

Mais quelle surprise ! En reconstruction et pressentis pour jouer le bas de tableau encore une fois cette saison, les Grizzlies sont actuellement en course pour les playoffs à l’Ouest ! La franchise du Tennessee a même décroché un succès de prestige en battant Houston cette nuit (121-110). Et ce malgré les 41 points de James Harden. Memphis a réussi à faire la différence dans le money time. Le rookie fantastique Ja Morant (26 points à 10 sur 11 aux tirs) et ses partenaires ont passé un 11-1 aux Rockets alors que le score était de 95 partout à 8 minutes de la fin du match. Ils ont alors pris 10 longueurs d’avance et ils ont géré la gestion du score par la suite. Comme des vétérans expérimentés. C’est déjà la sixième victoire de suite pour les jeunes Grizzlies, huitièmes à l’Ouest.

Le joueur : C’est Kawhi Leonard qui régale

Les Clippers ont connu quelques moments difficiles depuis un mois. Mais ils possèdent toujours le meilleur joueur du monde dans leurs rangs. Kawhi Leonard. Même si celui-ci fait moins parler de lui en ce moment. En tout cas, hier soir, le MVP des finales 2019 s’était décidé à faire un grand match. Il a marqué 43 points pour rouler sur les Cavaliers. 128-103 score final avec donc une démonstration de Leonard. Il n’y avait personne pour le stopper et il a converti 14 de ses 22 tentatives dont 6 sur 10 derrière l’arc. Propre.

La performance : Giannis en promenade contre les Knicks

Le MVP Giannis Antetokounmpo n’a pas eu besoin de forcer son talent pour venir à bout des Knicks. Ses Bucks se sont imposés sans difficultés (128-102) dans le sillage de ses 37 points et 9 rebonds en… 22 minutes. Une performance assez impressionnante sur un si petit temps de jeu.

Le duel : Booker vs Young, stars de demain

La rencontre entre Atlanta et Phoenix a été le théâtre du duel des pistoleros Trae Young et Devin Booker. Le jeune meneur des Hawks a inscrit 36 points en plus de ses 10 passes décisives tandis que l’arrière des Suns en a planté 39. C’est toutefois Young qui est reparti avec la victoire (123-110).

Tous les scores

Hawks - Suns : 123-110

Nets - Jazz : 107-118

Grizzlies - Rockets : 121-110

Bucks - Knicks : 128-102

Warriors - Mavericks : 97-124

Clippers - Cavaliers : 128-103