Le pivot Rudy Gobert (Utah Jazz) a été sélectionné pour disputer le All-Star Game du 16 février à Chicago, annonce jeudi le site The Athletic, devenant le troisième français depuis Tony Parker et Joakim Noah à connaître cet honneur.

C'est sur la chaîne TNT que doivent être officialisés les noms des 14 remplaçants choisis par les entraîneurs des trente franchises.

Selon le très renseigné journaliste Shams Charania, les autres joueurs choisis à l'Ouest sont Damian Lillard (Portland), Donovan Mitchell (Utah), Nikola Jokic (Denver), Brandon Ingram (La Nouvelle-Orléans), Russell Westbrook (Houston), Chris Paul (Oklahoma City). A l'Est ont été convoqués Jimmy Butler (Miami), Kyle Lowry (Toronto), Ben Simmons (Philadelphie), Khris Middleton (Milwaukee), Jayson Tatum (Boston), Bam Adebayo (Miami), Domantas Sabonis (Indiana).

Gobert, 27 ans, qui n'avait pu retenir ses larmes en commentant sa non-sélection pour l'édition 2019, peut savourer d'avoir enfin été considéré à sa juste valeur.

Ces deux dernières saisons il a été désigné meilleur défenseur de la Ligue. Avec Donovan Mitchell, également sélectionné pour la première fois, il est pour beaucoup dans la très bonne saison du Jazz, actuellement 4e de la conférence Ouest, à la lutte avec les Clippers et Denver, et derrière les Lakers.

En 45 matches disputés cette saison, il est en progrès dans plusieurs domaines, notamment au rebond avec 14,6 prises de moyenne et un pourcentage au tir de 68,6% pour 15,7 points par match.

"Ce gars est un All-Star!! Tout est pooooossible ! Fier de toi @rudygobert27!!", l'a félicité Evan Fournier, son coéquipier en équipe de France et joueur d'Orlando.

"Gobzilla" succède à Tony Parker, six fois sélectionné, et Joakim Noah, deux fois appelé, pour la grande fête du basket NBA. Elle sera cette année marquée par les hommages à la légende des Lakers Kobe Bryant, mort avec sa fille Gianna et sept autres personnes dans un accident d'hélicoptère dimanche près de Los Angeles.