Avec les regards braqués sur Giannis Antetokounmpo pendant des semaines, et toutes les spéculations autour de son avenir, la situation de Rudy Gobert est passée au second plan. Et pourtant, le joueur et sa franchise sont dans l’impasse à moins d’une semaine du coup d’envoi de la nouvelle saison NBA. L’international tricolore et le Jazz ont jusqu’au 21 décembre pour parapher une extension de contrat. Mais les négociations sont au point mort pour l’instant. Avec un désaccord sur le prix entre les deux parties.

Le Jazz et Rudy Gobert dans l'impasse

All-Star, deux fois lauréat du trophée de meilleur défenseur de l’année et membre du troisième cinq de la ligue en 2020, "Gobzilla" est éligible au "super max", soit 35% du Salary Cap. Il peut donc théoriquement signer le même contrat que le double-MVP des Bucks – qui a prolongé pour 228 millions sur cinq ans avec les Bucks. Et il le réclame. Logiquement. Les carrières se gèrent individuellement. Il est compréhensible que le joueur de 28 ans, déjà une valeur de référence à son poste, qui arrive à son apogée, cherche à signer le contrat le plus onéreux possible.

Jusqu’à présent, les dirigeants de Salt Lake City se sont montrés un peu réticents. Ils ont proposé le max "classique", ce qui représente 30% de la masse salariale. Ce que Gobert et ses représentants ont donc refusé. Le temps est compté. Les deux parties peuvent tout à fait mettre les discussions en pause. Dans ce cas-là, le natif de Saint-Quentin se retrouvera libre sur le marché l’été prochain. Avec un dilemme pour le Jazz : transférer son intérieur en cours de saison ou prendre le risque de le perdre sans contrepartie en 2021 ?

Rudy Gobert a souvent manifesté sa fidélité au Jazz et son envie de rester dans l’Utah. Même s’il ne prolonge pas avant lundi, il aime peut-être suffisamment la ville, l’organisation et ses supporteurs pour rester en place à l’issue de la saison.

Pourquoi ça coince

Le contexte n’est pas facile pour la franchise et son management. Gobert n’est pas une superstar au sens premier du terme. Il ne représentante pas une menace permanente en attaque – même s’il contribue avec des écrans, des coupes vers le cercle et près de 15 points par match. Son arsenal offensif reste limité balle en main et il n’est pas à même de se créer son propre tir. La définition même d’une star dans cette ligue. Difficile donc de l’imaginer au "super max."

Mais dans le même temps, le géant français est absolument essentiel au succès de son équipe. Il est le patron de la défense, un point d’ancrage impérial dans la raquette et une machine à prendre des rebonds. Le Jazz ne peut pas se contenter d’avoir Rudy en deuxième star pour gagner un titre. Mais elle ne peut pas non plus gagner un titre sans lui. Il est le joueur le plus important du groupe à l’heure actuelle. En tout cas tant que les hommes de Quinn Snyder pratiqueront le même basket.

Le "max" est peut-être même déjà une somme trop importante pour un joueur aussi atypique mais c’est le prix à payer pour conserver les meilleurs éléments au sortir de leur premier "vrai" contrat (celui qui suit le contrat rookie). Les franchises ont rarement le choix : un basketteur du top-30 finit toujours par prendre le max alors que seuls une poignée d’entre eux est vraiment à même de porter leur formation au sommet. En offrant plus de 30 millions à Gobert, Utah se retrouverait contraint de miser sur son duo avec Donovan Mitchell pour mener la franchise le plus loin possible.

Donovan Mitchell, le nouveau boss dans l'Utah

C’est encore trop tendre et un peu léger pour prétendre à mieux qu’un second tour de playoffs. Mais pour un petit marché, c’est déjà un bel accomplissement. Il n’y a qu’un seul couronné en NBA chaque saison, et vingt-neuf "perdants." Le Front Office peut continuer à essaye de construire autour du tandem, en changeant les pièces autour. Ou alors les dirigeants décident de sacrifier l’ancien choletais en le remplaçant par un joueur du même profil moins cher… mais évidemment moins fort. Il n’y a pas un poste cinq plus efficace que Gobert pour protéger le cercle dans le championnat.

Donovan Mitchell reste la pièce centrale du projet. Si le Français vient à être sacrifié, c’est pour bâtir différemment autour de l’arrière américain. Avec éventuellement de l’argent investi pour recruter une deuxième option offensive à même de le décharger de la création – rôle que Mike Conley devait assumer. D’une manière ou d’une autre, on peut penser que Mitchell sera associé à la décision des dirigeants. Un passe-droit qui revient aux "franchise player." La jeune star en a voulu à son coéquipier pendant des semaines après leur contamination au COVID-19 en mars dernier. Une relation présentée comme "irréparable" à un moment. Mais les tensions ont fini par s’apaiser. Les deux hommes gardent le même objectif : gagner. Ça aide à renforcer les liens.

Si Rudy Gobert ne signe pas son extension d’ici le 21, il est fort probable que son nom circule avec insistance dans le flot des rumeurs tout au long de la saison. Encore plus si le Jazz patine au-delà de la cinquième place à l’Ouest – où la concurrence est terrible avec les deux équipes de Los Angeles mais aussi Denver, Portland, Dallas, etc. Atlanta, Brooklyn, Boston (qui dispose d’une "trade exception" susceptible d’absorber tout son salaire…) ou Toronto peuvent proposer des packages intéressants pour le pivot. Il peut intéresser les formations déjà armés en talents offensifs mais qui se cherchent un patron en défense.

Mais il reste donc cinq jours et le camp du joueur comme le Jazz peuvent trouver un arrangement. Une somme entre le "max" et le "super max" avec éventuellement des bonus à même de gonfler le montant total, un peu comme le Heat l’a fait avec Bam Adebayo. L’évolution de la situation sera intéressante à suivre car elle en dira finalement assez long sur la valeur et la perception de Gobert, le meilleur Français de la ligue, en NBA.

