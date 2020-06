Seize joueurs NBA ont été testés positifs au Covid-19

NBA - La ligue a annoncé ce vendredi que seize joueurs, sur les 302 testés cette semaine, sont porteurs du Covid-19. La NBA n'a évidemment pas communiqué de noms mais on sait par ailleurs que Nikola Jokic et Malcolm Brogdon notamment en font partie.

A un peu plus d'un mois du début de la saison régulière, la NBA a testé les joueurs appelés à participer à la reprise. Sur les 302 effectués au sein des 22 franchises, 16 sont revenus positifs pour le Covid-19 a annoncé la ligue nord-américaine dans un communiqué.

NBA Black lives matter, cluster floridien, crainte pour l'avenir : la reprise NBA est-elle assurée ? 23/06/2020 À 22:36

Les joueurs ayant été testés positifs resteront en quarantaine et pourront en sortir après validation d'un médecin, précise la NBA qui a dû faire face depuis quelques jours à l'annonce de plusieurs cas positifs et non des moindres. Nikola Jokic, pivot star des Denver Nuggets, serait par exemple porteur du coronavirus selon les informations d'ESPN et a donc dû retarder son retour aux Etats-Unis d'Amérique. Plus tard, les Pacers ont annoncé le test positif de leur meneur Malcolm Brogdon alors que du côté des Kings, c'est l'ailier Jabari Parker qui a lui aussi été contaminé. Buddy Hield et Alex Len, coéquipiers de Parker, portent eux aussi le Covid-19.

La reprise de la saison régulière est donc fixée au 30 juillet prochain pour huit matches avant que les Playoffs ne démarrent. Depuis plusieurs semaines, quelques doutes apparaissent sur le bien fondé de ce retour de la NBA. Davis Bertans, Trevor Ariza ou encore Avery Bradley ont annoncé qu'ils ne participeraient pas à la fin de saison. Le premier pour ne pas prendre de risque alors qu'il doit négocier un contrat juteux, les deux suivants pour des raisons personnelles.

NBA Ambivalence, fantasmes et complotisme : pourquoi Irving est une cible facile 18/06/2020 À 15:40