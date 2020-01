Une terrible nouvelle a frappé le monde du sport dimanche. L'annonce du décès de Kobe Bryant, à l'âge de 41 ans, dans un crash d'hélicoptère survenu dans la matinée à Calabasas en Californie. Depuis, les hommages à l'égard du légendaire joueur des Lakers pleuvent. Manu Ginobili et Tony Parker, anciens adversaires du "Black Mamba" avec les San Antonio Spurs notamment au début des années 2000, ont réagi sur Twitter. Ginobili s'est dit "dévasté", alors que Parker a déclaré avoir "le coeur brisé par cette nouvelle". "Tu étais une vraie légende et un ami. Repose en paix Kobe Bryant. Mes pensées et prières vont à sa femme et à ses enfants" a ajouté le plus illustre des joueurs de basket français.

Nouvelle star du basket mondial, le jeune Slovène Luka Doncic (20 ans) s'est aussi ému de la nouvelle, postant une photo de lui avec Gianna, l'une des filles de Kobe Bryant, qui a également perdu la vie dans l'accident. Dimanche soir, le match entre les Nuggets et les Rockets, à Denver, a été maintenu dans ce contexte dramatique. Le Pepsi Center a rendu hommage à Kobe Bryant, avant le début de la rencontre.

Lors du match entre les Spurs et les Raptors, à San Antonio, les deux équipes ont, tour à tour, volontairement laissé s'égrainer l'horloge des 24 secondes, en hommage au numéro 24 que Kobe Bryant portait dans la deuxième partie de sa carrière, après avoir débuté en NBA avec une tunique floquée du 8. Donovan Mitchell, autre étoile montante du jeu, a de son côté suggéré à la NBA de retirer le numéro 24.

Shaquille O'Neal, ex-compère aux Lakers de Kobe Bryant, dont il est indissociable, a quant à lui publié le message suivant : "Il n'y a pas de mots pour exprimer la douleur que je traverse avec cette tragédie. Je perds ma nièce et mon frère Kobe Bryant. Je t'aime et tu nous manqueras. Mes condoléances vont à la famille Bryant et aux familles des autres passagers à bord (trois autres personnes sont mortes dans l'accident ndlr)." Autre joueur mythique de la franchise Pourpre et Or, Kareem Abdul-Jabbar a exprimé son sentiment en vidéo (ci-après).

Les hommages ont rapidement dépassé le cadre du basketball. Notamment en France, où Neymar a rendu hommage à Kobe, après avoir marqué. Un geste de prière, et un numéro 24 formé avec ses doigts.

L'ancien président des Etats-Unis, Barack Obama, a également tweeté son chagrin après avoir appris la disparition de Kobe.

Devant le Staples Center, où se tiendra ce soir la cérémonie des Grammy Awards, des centaines de fans sont spontanément venues rendre hommage à la légende des Lakers.

Staples CenterGetty Images

