Quatre équipes, douze joueurs concernés. Si les échanges sont monnaie courante en NBA, rares sont ceux qui bouleversent autant des effectifs. Il faut remonter à 2000 et le transfert du mythique pivbot des New York Knicks Pat Ewing à Seattle pour retrouver un montage aussi large. Aucune superstar n'a changé d'adresse, mais ce trade annoncé (comme souvent) par le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski pourrait bien faire une différence pour plusieurs franchises. Houston s'est notamment débarrassé de son pivot titulaire Clint Capela pour accueillir Robert Covington, l'ailier de Minnesota que les Rockets convoitaient depuis de nombreuses semaines. Voici le détail complet de ce trade :

Houston Rockets : Robert Covington (en provenance des Minnesota Timberwolves), Jordan Bell (Timberwolves).

Minnesota Timberwolves : Malik Beasley (Nuggets), Juancho Hernangomez (Nuggets), Evan Turner (Hawks), premier tour de draft des Nets (via les Hawks), Jarred Vanderbilt (Nuggets).

Denver Nuggets : Shabazz Napier (Timberwolves), Noah Vonleh (Timberwolves), Keita Bates-Diop (Timberwolves), premier tour de draft des Rockets, Gerald Green (Rockets).

Atlanta Hawks : Clint Capela (Rockets), Nene (Rockets)

Houston sans pivot

En se séparant de Capela, une pièce pourtant majeure de leur cinq de départ depuis trois saisons, les Rockets assument un peu plus leur stratégie détonante de small ball et ne comptent plus d'intérieur majeur dans leur effectif. L'objectif est clair : libérer au maximum la raquette pour offrir des espaces à ses deux gloutons James Harden et Russell Westbrook tout en concentrant un maximum de shooteurs autour de ce duo de stars. Dans cette optique, l'arrivée de Covington, solide shooteur et très bon défenseur, colle parfaitement à la stratégie mise en place par l'entraîneur Mike D'Antoni. La franchise texane allège par la même occasion sa masse salariale, et possède 12 millions de dollars de marge pour recruter.

Autour, les franchises ont bricolé pour faire correspondre les montants envoyés d'un côté ou de l'autre. Outsider à l'Ouest, Denver s'est séparé du prometteur Malik Beasley, qui arrivait en fin de contrat au terme de la saison. Alors qu'on le pensait susceptible d'être utilisé pour ferrer un poisson d'envergure, les Nuggets ont finalement opté pour des joueurs de complément, qui vont densifier la rotation et s'intégrer rapidement à leur groupe. Beasley pourrait rapidement entrer dans le 5 de départ de Minnesota, en manque cruel de talent sur les lignes arrières. Les Wolves pourraient également continuer leurs manœuvres grâce au tour de draft récupéré dans l'échange de la nuit. Les discussions avec les Golden State Warriors autour de D'Angelo Russell se poursuivent et pourraient agiter les dernières heures du marché des agents libres.