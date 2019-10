Rien ne s'arrange entre la NBA et la Chine. Ce mardi, la télévision publique chinoise a annoncé mardi qu'elle compte suspendre la diffusion de matches d'exhibition de la NBA en Chine. Le tout le tweet du directeur général des Houston Rockets soutenant les manifestants hongkongais.

"Nous estimons que tout propos qui remet en cause la souveraineté nationale et la stabilité sociale n'entre pas dans le champ de la liberté d'expression", a déclaré la CCTV, indiquant l'ouverture d'une "enquête sur toutes nos coopérations et tous nos échanges avec la NBA".