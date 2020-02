Le joueur : Trae Young mystifie Miami

Il fut une époque, avant son arrivée en NBA, où Trae Young était comparé à Stephen Curry. Un rapprochement qui pouvait faire grincer des dents mais qui a pourtant du sens. Cette nuit, Young avait justement des airs de Curry, version MVP, sur le terrain. Le jeune meneur des Hawks a bombardé le Heat de loin pour permettre à Atlanta de battre Miami (129-124). Plein de confiance comme la superstar des Warriors, insolent d’adresse, en réussite bien au-delà de la ligne à trois-points… Le néo All-Star a signé un festival à 50 points, son nouveau record en carrière. Les Floridiens de Bam Adebayo (28 pts, 19 rbds, 7 pds) sont restés impuissants devant une telle performance. Il n’y avait pas grand-chose à faire, à part subir. Young a été impressionnant tout au long de la rencontre. Puis ce sont les deux rookies De’Andre Hunter et Cameron Reddish qui ont fait la différence en toute fin de partie alors que le Heat menait 119-124 avant de s’écrouler. Cette équipe des Hawks a vraiment de l’avenir.

La performance : Joel Embiid en puissance contre Brooklyn

Bien que privés de Kyrie Irving, dont le forfait pour le reste de la saison a été confirmé hier, les Nets ont bien défendu leur peau contre les Sixers cette nuit. Ils se sont finalement inclinés en prolongation (104-112). Il faut dire que les joueurs de Brooklyn Nets étaient sans solution devant Joel Embiid. Le géant camerounais a profité de l’absence de Ben Simmons pour faire de la place dans la raquette et dominer tous les intérieurs adverses. Un véritable rouleau compresseur : 39 points et 16 rebonds. Il a aussi conservé un score de parité sur l’ultime action du quatrième quart temps en contrant la tentative de layup de Wilson Chandler. Une très belle prestation pour attaquer la dernière ligne droite de la saison.

Le match : Houston torpille Golden State

Encore une belle prestation de l’équipe la plus petite de la NBA. Les Rockets, qui évoluent en permanence avec cinq extérieurs sur le terrain, ont fait exploser la défense des Warriors cette nuit (135-105). Alors, certes, l’affiche n’est plus la même qu’il y a deux ans, quand les deux équipes jouaient pour la suprématie du championnat. Il n’empêche que quel que soit l’adversaire, planter 25 paniers à trois-points (en 49 tentatives), comme l’ont fait hier les joueurs de Houston, reste une sacrée performance. James Harden (29 pts, 10 pds) et Russell Westbrook (21 pts, 10 pds) ont chacun compilé un double-double.

Le MVP : Giannis Antetokounmpo sans forcer

Ça paraît simple mais ça ne l’est pas. Giannis Antetokounmpo dégage une impression de facilité à chaque fois qu’il prend place sur le parquet. Cette nuit, le Grec a pris le dessus sur les Pistons sans broncher. 33 points, 16 rebonds et 4 passes en 32 minutes à l’arrivée, pour une victoire logique des Bucks (126-106). Il est plus que jamais parti pour décrocher un deuxième trophée de MVP consécutif.

Les Français : Sekou Doumbouya se distingue

Sekou Doumbouya a joué plus que tous ses coéquipiers des Pistons cette nuit (34 minutes) et il a profité de son temps de jeu pour compiler 8 points, 5 rebonds et 3 passes décisives. 5 points et 5 rebonds pour Timothé Luwawu-Cabarrot, toujours installé dans la rotation des Nets.

Tous les scores

Pistons – Bucks : 106-126

Hawks – Heat : 129-124

Sixers – Nets : 112-104

Bulls – Hornets : 93-103

Kings – Grizzlies : 129-124

Warriors - Rockets : 105-135