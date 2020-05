NBA - Le joueur des Brooklyn Nets Spencer Dinwiddie s'est fait remarquer en créant une cagnotte en ligne qui visait à permettre au public de choisir sa prochaine équipe.

Spencer Dinwiddie n’est pas un joueur comme les autres. Le meneur de Brooklyn a lancé samedi une cagnotte en ligne avec un objectif aussi élevé que surprenant : récolter un peu plus de 24 millions de dollars et ainsi offrir la possibilité au public de choisir sa prochaine franchise.

"Si nous atteignons l'objectif, je laisserai les fans déterminer ma prochaine destination et signerai un contrat d'un an avec cette équipe. Si nous n'atteignons pas l'objectif fixé, je ferai don de 100 % de cette campagne à des œuvres de bienfaisance. L'engagement des fans peut prendre toutes les formes et toutes les tailles, amusons-nous !", a fait savoir Dinwiddie sur le site gofundme.com. La tâche s’annonçait complexe pour ce grand fan de cryptomonnaie qui n'a pas rencontré le succès escompté : seuls quelque 1150 dollars ont été amassés et la cagnotte a été fermée lundi.

NBA Des objets qui valent des milliers de dollars : Comment "The Last Dance" a relancé la Jordan mania HIER À 07:56

Déjà fin 2018...

Dinwiddie, auteur de 20,6 points par match en moyenne cette saison avec les Nets, s’était déjà fait remarquer en décembre 2018. Alors prolongé pour 34 millions de dollars sur 3 ans par la franchise new-yorkaise, il avait souhaité titriser son contrat pour l’ouvrir à des investisseurs. Une initiative tuée dans l’œuf par la NBA. Pas sûr que la ligue apprécie la nouvelle initiative du joueur drafté par les Pistons en 2014.

NBA Le pilote de l'hélicoptère de Bryant n'était pas drogué 16/05/2020 À 06:09