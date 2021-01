Pointé du doigt par certains alors que les Golden State Warriors amoindris par l'absence de Klay Thompson n'arrivaient pas à décoller depuis le début de la saison, le meneur était jusque-là resté discret devant les micros et sur les terrains où il ne forçait pas et faisait jouer ses partenaires. Avant de mettre les points sur les i à sa manière ce dimanche soir. Sur le parquet, avec 62 points pour offrir la victoire des siens face à Portland (137-122) .

Le temps d'un soir, Stephen Curry a rappelé à toute la planète basket le joueur formidable qu'il est. Ce shooteur d'exception apte à prendre feu à la moindre occasion. En seulement 36 minutes sur les lattes, l'ancienne star des Wildcats de Davidson a ainsi signé un nouveau record en carrière (son précédent était de 54 points). Avec une adresse encore phénoménale : 58% aux tirs, 50% à trois points (8 sur 16) et 18 sur 19 aux lancers ! De quoi le faire entrer un peu plus dans les livres d'histoire de la NBA :

La mise au point a été radicale. "Je suis confiant en mes capacités en tant que personne. Et en tant que basketteur, il n'y a rien que vous puissiez dire sur moi qui va m'affecter. J'adore tout ce que ce jeu offre, la compétition... Et je ne fuis jamais. (…). J'essaie de rester humble et dans l'instant présent. Tant que je continue à être agressif et décisif, alors de bonnes choses continueront à se produire", s'est contenté d'ajouter Curry, de retour de blessure cette saison après avoir seulement joué cinq petits matches en 2019-2020.