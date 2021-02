C'est une mauvaise nouvelle pour les Lakers. Anthony Davis, sorti prématurément lors du match perdu à Denver (122-105), souffre d'une élongation au mollet droit et sera absent durant deux à trois semaines, rapporte lundi ESPN . Comme l'avait annoncé dimanche soir son entraîneur Frank Vogel, " Davis a réaggravé sa blessure " au pourtour de son tendon d'Achille droit, initialement affecté par une tendinite. Un diagnostic confirmé par l'IRM passée lundi, qui a révélé une élongation à un mollet, affirme le média américain.

"Il sera réévalué d'ici deux à trois semaines", poursuit ESPN, citant des sources au sein du club qui a confirmé cette information quelques minutes plus tard. Ce qui signifie que les Lakers devraient finir sans lui la première partie de saison (ils n'ont officiellement évoqué un forfait que pour le match mardi contre Detroit), soient 9 matches jusqu'à la pause du 3 mars, qui les verra notamment recevoir leur rival de l'Est, Brooklyn, jouer une revanche de la dernière finale contre Miami et se déplacer à Utah, actuel leader à l'Ouest.