Les Lakers espèrent n'avoir pas perdu plus qu'un match face aux Hawks, mais ils ont de quoi être inquiets. LeBron James, à la lutte pour un ballon avec Solomon Hill qui lui est tombé dessus, s'est fait une entorse de la cheville, dont la gravité n'a pas vraiment été identifiée après examens. La durée de son indisponibilité est indéterminée.

Résultat : sans sa superstar, ni Anthony Davis, toujours en train de soigner son tendon d'Achille et son mollet droits, L.A. n'a pu éviter le revers (94-99), au terme d'une rencontre où le moral a été inévitablement atteint, même si Montrezl Harrell (23 pts, 11 rbds) a montré la voie pour ce qui est de faire de la résistance.

Atlanta en a profité pour afficher son net regain de forme, avec ce huitième succès de rang dû en grande partie à son intérieur John Collins, auteur de 27 points et 16 rebonds, Trae Young ajoutant 14 points et 11 passes.

Les Hawks grimpent à la 4e place à l'Est, ex aequo avec Miami. Les Lakers, 3e, cèdent du terrain à Phoenix (2e) et Utah (1er) à l'Ouest et espèrent à présent que l'absence de James ne sera pas trop longue sous peine de souffrir dans cette deuxième partie de saison régulière, car la bataille dans cette conférence s'annonce féroce en vue des play-offs.

Philly a de la ressource

L'exemple à suivre pour les Lakers ? Les Sixers, qui, même privés de leur duo de stars Joel Embiid et Ben Simmons, chacun touché à un genou, ont battu sans peine Sacramento (129-105) pour reprendre un peu d'avance en tête à l'Est.

Tobias Harris, près du triple-double (29 pts, 11 rbds, 8 passes) a pris le relais au niveau du leadership offensif. "Il a vraiment donné le ton ce soir par son attitude et évidemment par son jeu. Il a été phénoménal", l'a complimenté son entraîneur Doc Rivers. Il a été parfaitement secondé par Shake Milton (28 pts) et globalement c'est toute l'équipe qui a été efficace avec une réussite aux tirs qui s'est élevée à 55,8%, face à des Kings (13e à l'Ouest) jamais entrés dans leur match, hormis le seul Buddy Hield (25 pts).

Des Clippers appliqués

Cette saison, et les six derniers matches en attestent, les "Clips" alternent bon et moins bon, victoire et défaite. Face à Charlotte, balayé (125-98), ils étaient dans un excellent soir, efficaces en attaque (52,3% de réussite aux tirs) et dissuasif en défense, limitant leur adversaire à 38,8%.

Sept joueurs ont inscrit au moins 10 points chez les Clippers (4e à l'Ouest), Paul George (22, 10 passes) finissant meilleur marqueur, Kawhi Leonard en ajoutant 17. Face à son ancienne équipe, Nicolas Batum a été très actif en sortie de banc (11 pts, 5 rbds, 2passes, 2 interceptions). Côté Hornets (7e à l'Est), où LaMelo Ball (13 pts) s'est fait mal à un poignet, c'est le remplaçant Miles Bridge qui a été le plus en vue (21 pts).

Milwaukee sur une bonne série

Et de six victoires d'affilée pour les Bucks, meilleure série en cours dans leur saison, après celle, pas simple, obtenue aux dépens de San Antonio (120-113), qui ont mené de 14 points en première période. Sur quoi Milwaukee n'a pas tardé à se ressaisir, dans le sillage de Giannis Antetokounmpo qui a inscrit 26 points et délivré 15 passes (8 rbds), son meilleur total de la saison. Son lieutenant Khris Middleton a été au diapason (23 pts), tout comme la troisième arme offensive Jrue Holiday (21 pts).

En face, pourtant sans Dejounte Murray et Patty Mills, laissés au repos, les Spurs n'ont pas manqué de répondant, à l'image du surprenant Lonnie Walker IV, auteur de 31 points (6 rbds), et de l'expérimenté Demar DeRozan (22 pts, 13 passes). Les Spurs demeurent 7e à l'Ouest, les Bucks, 3e à l'Est, à plus qu'une victoire de Brooklyn.

