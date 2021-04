La carrière de DeMarcus Cousins (30 ans) a pris un triste virage en janvier 2018, quand son tendon d'Achille gauche a lâché. Depuis, le pivot est perpétuellement en quête de rebond et/ou d'un titre de champion, dans un rôle moindre que celui qu'il tenait à ses débuts à Sacramento. Sa prochaine tentative en la matière devrait se faire à Los Angeles. Avec un maillot des Clippers sur le dos.

Shams Charania, insider de The Athletic, a révélé dimanche que la franchise californienne allait engager Cousins pour dix jours, sous réserve qu'il satisfasse aux différents protocoles sanitaires. "Boogie" a déjà pris la route de Los Angeles dans sa carrière. Mais une rupture du ligament croisé antérieur de son genou gauche, à l'été 2019, avait mis un terme à son histoire avec les Lakers, avant que celle-ci ne commence.

NBA "Boogie" is back : les Rockets tendent la main à Cousins 24/11/2020 À 05:23

Doublure de Zubac, renfort important ?

C'est donc au sein du rival des Pourpre et Or - les deux équipes s'affrontaient d'ailleurs ce dimanche soir, succès des Clippers à la clef (104-86) - que l'ancien compère d'Anthony Davis dans la raquette des Pelicans devrait tenter une énième relance, alors qu'il avait débuté la saison avec les Houston Rockets, qui l'ont depuis libéré de son contrat. Pour les Clippers, c'est l'opportunité d'ajouter une rotation intérieure, derrière Ivica Zubac, à faible coût et faible risque.

Cette signature s'inscrit dans le cadre des tentatives de renforcement des prétendants au sacre, via le recrutement de joueurs "coupés" par leurs franchises respectives. Les Brooklyn Nets ont ainsi récemment ajouté Blake Griffin et LaMarcus Aldridge à leur effectif, tandis que les Lakers ont intégré Andre Drummond à leur formation. Attirer le Cousins d'il y a quelques années (quatre fois All-Star) aurait été un coup tonitruant, ce n'est plus qu'un petit pari.

Kyrie Irving et LaMarcus Aldridge lors de Brooklyn Nets - Charlotte Hornets en NBA le 1er avril 2021 Crédit: Getty Images

NBA Coup dur pour les Lakers et Cousins, grièvement blessé au genou gauche 16/08/2019 À 05:17