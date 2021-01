Selon les sites ESPN et The Athletic, Durant devrait en fait manquer les quatre prochaines rencontres de son équipe en observant une quarantaine d'une semaine. Protocole prévu pour un joueur étant cas contact ou ayant été exposé au coronavirus.Alors qu'il était en rééducation après son opération d'un tendon d'Achille rompu, "KD" a contracté le virus en mai 2020. Selon ESPN, il produit toujours des anticorps et tous ses tests passés sont revenus négatifs depuis.

Son absence serait préjudiciable tant son retour sur les parquets, après un an et demi d'absence, a été réussi. Depuis le début de saison, il cumule en moyenne 28,2 points, 7 rebonds et 4,8 passes par match. Après le Jazz, les Nets, 9e de la conférence Est, joueront contre Philadelphie jeudi, à Memphis vendredi et face à Oklahoma City dimanche.