Le duel : Antetokounmpo et Williamson régalent

L’un est grand avec des bras tentaculaires. L’autre est plus petit mais c’est une boule de muscles. Giannis Antetokounmpo et Zion Williamson sont tous les deux des athlètes hors du commun. Et leur opposition valait le coup d’œil. Ils ont chacun réalisé une très belle prestation, même si Milwaukee a fini par prendre le dessus sur New Orleans (129-125). Opposé d’entrée, les deux All-Stars ont multiplié les paniers : 13 points pour le joueur des Bucks dans le premier quart temps, 11 pour celui des Pelicans. Et ça donnait déjà le ton de la partie.

Ils ont déroulé ensuite. Un layup de Williamson offrait une courte tête à New Orleans (124-125) avec encore deux minutes à jouer. Mais Antetokounmpo a répondu avec quatre points consécutifs pour mettre Milwaukee à l’abri. Brandon Ingram et Eric Bledsoe ont alors manqué leurs tentatives à trois-points pour essayer d’arracher la prolongation. Giannis a donc pris le dessus sur son jeune adversaire : 38 points et 10 rebonds contre 34 points et 8 rebonds pour Zion. Mais ce sont deux sacrés joueurs. Les Bucks décrochent eux leur quatrième victoire de suite et finissent la première moitié de la saison à la troisième place de la Conférence Est.

Le match : Les Wizards l’emportent de justesse contre les Nuggets

Après un début de saison très compliqué, Washington revient en force à l’Est. Les Wizards ont même battu l’une des meilleures équipes de la Conférence Ouest cette nuit : un succès 112 à 110 contre les Nuggets de Nikola Jokic (24 pts, 11 rbds). La rencontre a été serrée tout du long mais la franchise de D.C. a pris le dessus sur le tard, avec un Bradley Beal incisif et précis sur la ligne des lancers-francs dans les moments les plus chauds. Le meilleur marqueur du championnat a terminé avec 33 points.

Il était accompagné d’un Russell Westbrook maladroit (6 sur 17) mais complet : 16 points, 10 rebonds et 10 passes. Un nouveau triple-double pour le meneur de jeu des Wizards. C’est aussi lui qui inscrivait un panier important pour donner trois longueurs d’avance aux siens (108-105) dans les derniers instants. Washington n’a pas été rejoint ensuite, Facundo Campazzo manquant notamment le trois-points pour la gagne au buzzer. Avec 7 victoires en 10 matches, les Wizards remontent doucement au classement à l’Est. Ils sont maintenant douzièmes.

La série : Huitième victoire de suite pour Brooklyn

Décidément, les Nets sont en pleine confiance et ils déroulent en l’absence de Kevin Durant. La franchise new-yorkaise est allée chercher une huitième victoire consécutive en battant Orlando hier soir (129-92). Un succès aisé dessiné dans le second quart temps (41-19 en douze minutes). Kyrie Irving et James Harden ont encore été les moteurs de leur équipe. Le duo fonctionne à merveille en ce moment. Avec donc 27 points et 9 passes pour le premier, 20 points et 7 passes pour le second. Landry Shamet ajoutait 19 points en sortie de banc. Cette série de victoires est la plus longue depuis le déménagement de la franchise du New Jersey jusqu’à Brooklyn. Les Nets devront encore gagner sept rencontres de plus pour battre leur propre record, toutes époques confondues.

Les Français : Panne d’adresse pour les Tricolores

1 sur 7 aux tirs et 5 points pour Timothé Luwawu-Cabarrot (Nets), 3 sur 9 et 8 points pour Evan Fournier (Magic) ou encore 1 sur 4 et 4 points pour Nicolas Batum (Clippers). Ce n’était pas une grande soirée pleine de réussite pour les Français en NBA.

Tous les scores

Sixers - Mavericks : 111-97

Nets - Magic : 129-92

Knicks - Kings : 140-121

Grizzlies - Clippers : 122-94

Nuggets - Wizards : 110-112

Bucks - Pelicans : 129-125

