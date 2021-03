Gros coup dur pour Charlotte, actuellement huitième de la Conférence Est et candidat aux playoffs. Cette nuit, ESPN a annoncé que la saison de LaMelo Ball était fortement compromise. En effet, le meneur des Hornets souffre d'une fracture à la main droite, ciblée entre le poignet et le pouce. Le joueur de 19 ans s'est blessé en tombant dans la nuit de samedi à dimanche face aux Los Angeles Clippers.

ESPN précise que le candidat principal au titre de rookie de la saison NBA doit consulter un spécialiste à New York en début de semaine. L'objectif est déviter l'opération, synonyme de fin de saison. LaMelo Ball tourne actuellement à une moyenne de 15,9 points, 5,9 rebonds et 6,1 passes décisives depuis le coup d'envoi de l'exercice actuel en décembre dernier. Si son forfait jusqu'à la fin de la saison était confirmé, Anthony Edwards, l'arrière de Minnesota, serait désormais le favori pour le titre de "Rookie of the year".

