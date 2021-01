Les Lakers avaient le sourire cette nuit. Et pour cause, les Angelinos n'ont pas eu a souffrir face à une pâle équipe des Rockets, emmenée timidement par le duo Wall-Harden. Alors, les coéquipiers de LeBron James se sont amusés a trouver des distractions supplémentaires. Au milieu du 2e quart-temps quand le "King" a récupéré le ballon derrière la ligne à trois points, juste devant son banc, il a hésité un petit instant : tirer ou feinter ? C'est le moment choisi par Dennis Schröder, le meneur allemand de 27 ans, pour lui glisser un petit mot à l'oreille: "J’ai parié un billet de 100 dollars, et il a tenté sa chance" a-t-il déclaré après le match.