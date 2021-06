La superstar de la NBA LeBron James ne jouera probablement plus pour l'équipe nationale des États-Unis, selon le manager de Team USA Jerry Colangelo. James, leader des Los Angeles Lakers, a remporté deux fois la médaille d'or olympique et a été quatre fois champion NBA, mais il a choisi de ne pas participer aux deux derniers tournois olympiques, en raison notamment de l'exigence physique imposée par la ligue nord-américaine.

"Son temps est révolu"

"Le temps fait son oeuvre", a déclaré Colangelo à propos du champion de 36 ans sur ESPN mercredi. "Si vous êtes un être humain, votre corps est construit pour tenir tant de temps selon votre sport, et ensuite c'est une phase descendante. LeBron a choisi de ne pas participer aux deux derniers Jeux olympiques parce qu'il est très occupé dans sa vie. Il a donc donné de son temps, il a apporté une contribution qui est très appréciée, mais je pense que son temps est révolu."

LeBron James faisait partie des équipes olympiques américaines qui ont triomphé en 2008 et 2012. Il était également membre de l'équipe américaine de 2004 qui s'est contentée du bronze à Athènes, jouant principalement un rôle de réserviste. La liste de douze joueurs américains retenus pour les Jeux olympiques de Tokyo comprend deux joueurs présents en 2016, Kevin Durant et Draymond Green, et une nouvelle génération de talents de la NBA.

Kevin Durant et LeBron James pendant les JO 2012 avec Team USA

