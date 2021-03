Cette saison, alors que les Hawks visent les play-offs - notamment forts des recrutements de Danilo Gallinari, Bogdan Bogdanovic et Rajon Rondo - Lloyd Pierce et les siens ont subi 20 revers pour 14 succès. Cela les place 11es à l'Est, malgré un effectif intéressant avec, outre les nouveaux venus cités, une star (Trae Young), des joueurs d'avenir tels que De'Andre Hunter, Cam Reddish et Kevin Huerter, ainsi qu'un pivot référencé en la personne de Clint Capela.