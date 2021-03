Meyers Leonard sur le départ ? Cela semble probable selon The New York Times et ESPN. En effet, les deux médias annoncent que le pivot va être envoyé à l'Oklahoma Thunder après avoir proféré une insulte antisémite dans une vidéo. Le Heat avait suspendu le 10 mars son joueur "pour une durée indéfinie", indiquant "ne tolérer aucun langage haineux". La NBA lui avait le lendemain interdit toute activité et toute présence physique au sein du Heat, infligeant également à Leonard une amende de 50.000 dollars et l'obligation de participer à un programme de promotion de la diversité culturelle.

D'après les deux médias, Meyers Leonard sera échangé contre Trevor Ariza, qui n'a plus joué avec le Thunder depuis plus d'un an. En plus de leur pivot, les Heat donneront à la franchise de l'Oklahoma un choix au deuxième tour de la draft NBA de 2027. Meyers Leonard, dans sa neuvième saison NBA, s'est fait opérer d'une épaule en janvier, après n'avoir disputé que trois matches avec le Heat. En novembre, il avait prolongé deux ans pour 19,5 millions de dollars, mais seule la première année était garantie, Miami ayant une option sur sa deuxième année de contrat.

