Pandémie de coronavirus oblige, la cérémonie du Hall of Fame 2020 n'a pas pu se tenir l'année passée. Mais l'événement se tiendra finalement le 15 mai. Des joueurs qui ont fait l'histoire de la NBA seront présentés et notamment Kobe Bryant, décédé en janvier 2020 des suites d'un accident d'hélicoptère en Californie. La légende des Lakers sera présentée par une autre légende, Michael Jordan (cuvée 2009), comme l'a révélé The Athletic ce jeudi.

L'ex-arrière de Los Angeles s'est offert un immense palmarès du temps où il était joueur : cinq titres de champion NBA, MVP des finales 2009 et 2010 ou double médaillé d'or aux JO 2008 et 2012 avec les Etats-Unis. Si David Robinson présentera Tim Duncan, Isiah Thomas officiera pour Kevin Garnett. Quant à Rudy Tomjanovich, l'ex-entraîneur des Lakers, il sera introduit par Calvin Murphy et Hakeem Olajuwon.

NBA Victime d'une anomalie cardiaque, Aldridge annonce sa retraite en pleine saison IL Y A 4 HEURES

NBA Complètement dingue : En appui sur un pied, Doncic a délivré Dallas au buzzer IL Y A 12 HEURES