Sale soirée pour les Lakers, battus dimanche à Denver (122-105) et qui ont vu Anthony Davis se blesser au tendon d'Achille. " Anthony Davis souffre d'une tension au tendon d'Achille droit et passera une IRM (imagerie par résonance magnétique) lundi ", a annoncé son club après la rencontre. Son entraîneur Frank Vogel a précisé que " la tendinite au talon d'Achille droit de Davis s'est ré-aggravée ", mais que le joueur était dans un état d'esprit positif. Il a ajouté qu'il s'en " remettait au résultat de l'IRM, pour savoir combien de temps " son joueur serait sur le flanc.

ESPN, citant des sources au sein de l'équipe californienne, avait rapidement évoqué une aggravation de la blessure du joueur, décrivant " un gonflement apparent " au niveau de son tendon. C'est sur une prise d'appui en allant vers le cercle, au contact avec Nikola Jokic, que Davis a ressenti une vive douleur et stoppé son élan. Il s'est aussitôt tenu le tendon et le pourtour de la cheville droite, avant de rejoindre très lentement le vestiaire, sans toutefois nécessiter de l'aide pour marcher.

Il avait commencé fort son match contre les Nuggets, avec 15 points inscrits en 14 minutes. Mais à sa sortie du terrain, les Nuggets en ont profité pour s'échapper au score et mener de 12 points à la pause. Une avance qui s'est élargie en seconde période. "AD" avait manqué deux matches contre Oklahoma City, lundi et mercredi, pour reposer sa jambe, généralement la meilleure option pour réduire l'inflammation du tendon attaché à l'os du talon et qui unit les muscles du mollet. Puis il avait fait un retour brillant vendredi contre Memphis, avec 35 points marqués et une 7e victoire de rang. Laquelle n'aura donc pas été suivie d'une 8e.