Anthony Davis et LeBron James évitent le pire aux Lakers

Lakers - Suns : 109-102

Les deux équipes sont à égalité 1-1

Battus dans le Game 1, les Lakers s’étaient promis de revenir plus imppliqués et plus appliqués lors du Game 2. Notamment Anthony Davis, fantomatique lors de l’ouverture de la série. Mission accomplie avec une victoire contre les Suns dans la nuit de mardi à mercredi (109-102). Avec 34 points, 10 rebonds et 7 passes décisives pour AD, le moteur de l’équipe sur cette rencontre.

Sous son impulsion et celle de LeBron James (24 points, 9 passes), les champions en titre ont creusé plusieurs fois l’écart. Que ce soit au début du premier quart temps (24-14), du second (51-40) ou du troisième (63-48). Et pourtant, leurs adversaires sont revenus à chaque fois.

Parce que même sans Chris Paul – blessé à l’épaule et limité à 23 minutes – les joueurs de Phoenix n’ont jamais lâché. Ils ont été portés par Devin Booker (31 points), Deandre Ayton (22) et Cameron Payne (19). Ils sont même repassés devant au cours du quatrième quart temps. Mais c’est à ce moment là que Davis et James ont remis un coup sur l’accélérateur. Décisif. Les Angelenos n’ont donc pas brillé et ils sont loin de leur meilleur niveau. Mais ils évitent le pire.

Les Clippers déjà au bord du gouffre

Mavericks - Clippers : 127-121

Dallas mène 2-0

Même avec un Kawhi Leonard à 41 points, les Clippers n’y arrivent pas. Bien que portés par leur superstar, qui avait déjà atteint 30 unités à la pause, les Californiens ont perdu contre les Mavericks pour la deuxième fois d’affilée (121-127). Parce qu’ils se sont retrouvés encore une fois sans solution devant Luka Doncic.

Le Slovène s’est baladé dans la défense adverse pour finir avec 39 points, 7 rebonds et 7 passes. Et quand les Angelenos sont revenus au contact des Texans en fin de partie, c’est encore lui qui a maintenu les siens à flot. Avant que son lieutenant Tim Hardaway Jr porte le coup de grâce avec un tir primé assassin à une minute du buzzer (123-116).

L’équipe de Dallas a encore été insolente d’adresse derrière l’arc. 18 paniers à trois-points au total. Avec Doncic à la baguette et Rick Carlisle sur le banc, les Mavericks trouvent toujours une faille dans la défense adverse. Et les Clippers prennent l’eau. 28 points pour THJ, 20 pour Kristaps Porzingis. Suffisant pour couler un adversaire qui nage en plein doute. Leonard, Paul George et leurs partenaires sont plus que jamais dos au mur. Ils sont menés 0-2 avant de se déplacer à Dallas. Ça sent la catastrophe.

Joe Harris fait exploser la défense des Celtics

Celtics - Nets : 108-130

Brooklyn mène la série 2-0

Les talents offensifs ne manquent pas aux Nets. Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden et… Joe Harris. Même en étant entouré de trois superstars, il arrive que le tireur d’élite fasse la différence pour son équipe. Ses 25 points ont permis à Brooklyn de décrocher une deuxième victoire de suite contre Boston (130-108) mardi soir. Parce que si les Celtics s’évertuent à défendre du mieux possible sur les trois cadors des Nets, ils laissent alors forcément des espaces pour Harris. Et il se régale. Avec 7 paniers primés, il a fait exploser la défense adverse.

Et ce dès le début de la partie. Ses trois tirs à trois-points consécutifs ont offert une première avance confortable aux siens (27-13). Après douze minutes, les New-yorkais menaient de 14 points (40-26) avec déjà 16 points pour Joe Harris. Kevin Durant (26 points) et James Harden (20) ont ensuite pris le relais tandis que les Celtics perdaient Jayson Tatum.

L’ailier All-Star a pris un coup dans l’œil et il n’a pu jouer que 21 minutes. Marcus Smart (19 points), Kemba Walker (17) et Evan Fournier (16) ont tenté d’assumer le leadership en son absence mais en vain. Les Nets mènent donc 2 victoires à 0 et sont en mesure de tuer la série lors des deux prochaines rencontres, qui auront lieu à Boston.

