San Antonio (6e à l'Ouest), dont le match de ce mardi à Détroit avait déjà été reporté lundi, ne recevra pas Cleveland mercredi et n'ira ni à New York samedi ni à Indiana lundi prochain. Son dernier match a eu lieu dimanche à Charlotte et s'est soldé par une victoire (122-110). La NBA a indiqué que l'équipe des Hornets fait aussi l'objet d'une enquête de traçabilité et que ses deux prochains matches, contre Chicago mercredi et Denver vendredi, étaient également reportés.