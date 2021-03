New York poursuit sa remarquable saison. Les Knicks ont atteint le cap symbolique des 20 victoires en dominant facilement Oklahoma City (119-97) samedi, sous l'impulsion de Julius Randle et RJ Barrett. Le premier a réussi un triple-double (26 pts, 12 passes, 12 rbds) et le second a fini meilleur marqueur avec 32 points.

Les Knicks, privés pour la troisième rencontre d'affilée de leur star Derrick Rose, soumis à un quarantaine après un test du Covid revenu non concluant, ont créé l'écart dans le troisième quart-temps (+10), encore accentué dans le dernier quart-temps, pendant que le Thunder abusait de tentatives à longue distance (8/32) en l'absence de son meilleur attaquant Shai Gilgeous-Alexander (cuisse). New York demeure 6e à l'Est, derrière Boston. OKC partage désormais la 11e place à l'Ouest avec La Nouvelle-Orléans.

