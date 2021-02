Et de cinq ! Les Wizards ont décroché une cinquième victoire de suite cette nuit. Sauf que celui-ci aura sans doute une saveur particulière. Ils sont venus à bout des Lakers, 127-124, après prolongation et à l’issue d’une fin de rencontre à rebondissement. Bradley Beal et Russell Westbrook ont été les héros de la soirée avec respectivement 33 et 32 points inscrits. Dont 65 à eux deux.