La série : Bradley Beal bat un record de Michael Jordan

Que les Wizards gagnent, comme hier soir contre le Heat (103-100), ou perdent, il y a bien quelque chose qui ne bouge pas : Bradley Beal va mettre ses points. L’arrière All-Star est actuellement le meilleur marqueur du championnat avec plus de 34 points par match. Il s’est contenté de 32 contre Miami mais ça suffisait donc pour que Washington l’emporte.

C’est la dix-septième sortie de suite à 25 unités ou plus pour Beal. Il fait ainsi mieux que Michael Jordan, qui avait lui commencé une saison avec 16 matches consécutifs de la sorte. Mais il est encore loin du record absolu de Wilt Chamberlain, qui a enchaîné 80 rencontres à 25 points ou plus à partir du coup d’envoi de la saison 1961-1962.

La fin de série : Enfin une victoire pour Luka Doncic et les Mavericks

Un ouf de soulagement pour l’équipe de Dallas. Après six défaites de suite, les Mavericks ont battu les Hawks cette nuit (122-116). "On était tellement heureux après le match. C’était une période très difficile", avouait Luka Doncic après la rencontre. Le Slovène était évidemment au cœur de ce succès avec 27 points, 8 rebonds et 14 passes décisives. Mais Kristaps Porzingis l’a bien épaulé en ajoutant 24 points et 11 rebonds. Les Texans chercheront à poursuivre sur leur lancée lors de leur prochain match, contre les Warriors, dès ce soir.

Le match : Joel Embiid trop puissant pour les Hornets

Cette saison, Joel Embiid a décidé de dominer ses adversaires soir après soir. Il n’est plus question de se la couler douce ou de se relâcher sur certains matches, notamment contre des équipes a priori plus faibles. Les Hornets en ont (encore) fait les frais hier. Le pivot All-Star a compilé 34 points et 11 rebonds pour une victoire des Sixers (118-111) malgré 22 points du rookie LaMelo Ball.

"Je ne pense pas que quelqu’un puisse défendre sur lui dans cette ligue", saluait Miles Bridges à propos du Camerounais. "On a essayé de le prendre à deux mais il mettait des fadeaways. C’est dur. C’est pour ça que c’est l’un des favoris pour le MVP." Les Sixers se sont tournés vers Embiid à chaque fois qu’ils avaient besoin de marquer un panier pour empêcher les Hornets de revenir au contact. Il s’est exécuté possession après possession. Philadelphie reste en tête de la Conférence Est avec 16 victoires en 22 matches.

La performance : Zion Williamson, monstre d’efficacité

Même avec peu d’espace autour de lui, la faute à l’absence de shooteurs vraiment fiables aux Pelicans, Zion Williamson fait de gros dégâts dans les défenses NBA. Et le jeune homme monte en puissance depuis plusieurs semaines. Hier soir, ce sont les Suns qui ont souffert pour le contenir. Le premier choix de la draft 2019 a marqué 28 points… quasiment sans rater le moindre tir. 12 sur 14. Un monstre d’efficacité. Il a aussi ajouté 7 rebonds et 6 passes pour une victoire de New Orleans, 123 à 101.

Le joueur : Giannis Antetokounmpo, un triple-double sans forcer

Les Bucks ont fait forte impression en écrasant les Pacers (130-110) cette nuit. Giannis Antetokounmpo n’a même pas eu besoin de prendre plus de 8 tirs. Sauf qu’il en a converti 7, pour finir avec 21 points. Mais aussi 14 rebonds, 10 passes et 2 interceptions. Un nouveau triple-double pour le double-MVP.

Les Français : Theo Maledon titulaire et actif

L’apprentissage se passe bien pour Theo Maledon. Le jeune homme a contribué à la victoire du Thunder contre les Rockets même en étant très maladroit (2 sur 12). Parce qu’au-delà de ses 6 points, il a distribué 4 passes décisives et volé 6 ballons ! 7 points pour Nicolas Batum, l’autre français engagé cette nuit, victorieux avec les Clippers.

Tous les scores

Hornets - Sixers : 111-118

Bucks - Pacers : 130-111

Hawks - Mavericks : 116-122

Cavaliers - Clippers : 99-121

Heat - Wizards : 100-103

Bulls - Knicks : 103-107

Thunder - Rockets : 104-87

Spurs - Timberwolves : 111-108

Pelicans - Suns : 123-101

Kings - Celtics : 116-111

