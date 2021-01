Le match : Les Suns font encore le show

Phoenix continue d'impressionner. Au bout d'un match enthousiasmant, les Suns ont pris le dessus sur les Pacers (117-125). Un brillant Mikal Bridges (34 points) et un excellent Devin Booker (25 points, 3 rebonds et 7 passes) ont permis à la franchise de l'Arizona de faire la course en tête et de prendre les commandes à l'Ouest.

Le joueur : LaMelo Ball dans l'histoire

19 ans et 111 jours. Dans la nuit de samedi à dimanche, LaMelo Ball est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à réussir un triple double. Le petit frère de Lonzo - qu'il avait affronté la veille - a réussi cette performance lors du succès logique des Hornets face à Atlanta (113-105) avec 22 points, 12 rebonds et 11 passes.

LaMelo Ball lors du match opposant Charlotte à Atlanta, le 9 janvier 2021 Crédit: Getty Images

Le trio magique : Hardaway, Burke et Doncic matent le Magic

Une fois n'est pas coutume, Luka Doncic n'a pas forcément été le plus en vue à Dallas. Et pourtant… Le surdoué slovène a tout de même claqué son triple double (20 points, 11 rebonds et 10 passes) mais il a partagé les honneurs avec Trey Burke (29 points) et Tim Hardaway (36 points) lors de la large victoire des Mavericks face à Orlando.

Les absences : Washington coule

Décidément, rien ne va à Washington. Déjà privés de Russell Westbrook, blessé au doigt, mais aussi de Bradley Beal, les Wizards ont aussi perdu Thomas Bryant, touché au genou lors de la défaite des Wizards (124-128) devant Miami. Avec ce troisième revers de rang, les voici maintenant en fond de classement…

La surprise : Les Sixers jouent avec… sept joueurs

Philadelphie a fait de la survie. Les Sixers n'ont pu aligner que huit joueurs en raison de blessures et du protocole lié au Covid-19, et se sont inclinés (103-115) face à Denver samedi en NBA. "On nous a dit qu'il fallait jouer", a déclaré Rivers avant le match après avoir discuté avec les arbitres. Sur les huit éléments "disponibles", le coach de la franchise de Pennsylvanie n'a pas pu faire jouer Mike Scott, de retour de blessure mais tout de même sur le banc pour permettre aux Sixers d'avoir le minimum de joueurs autorisé par la NBA.

Tous les scores

Sixers – Nuggets : 103-115

Hornets – Hawks : 113-105

Pacers – Suns : 117-125

Wizards – Heat : 124-128

Bucks – Cavaliers : 100-90

Wolves – Spurs : 122-125

Mavericks – Magic : 112-98

Kings – Blazers : 99-125

