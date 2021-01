Le match : Carmelo Anthony et CJ McCollum achèvent les Raptors

Décidément, ce début de saison est cruel pour les Raptors. Déjà mal en point, les champions NBA 2019 ont concédé une huitième défaite en dix matches. La deuxième d’affilé jouée sur une ultime possession après avoir mené toute la partie. Toronto a dominé Portland pendant la quasi-totalité de la rencontre… avant de subir le retour en force des Trail Blazers et de s’incliner (111-112). Comme la veille, contre les Warriors.

Avec encore le malheureux Pascal Siakam qui a manqué le dernier tir. Sa tentative a rebondi sur le cercle avant de ressortir. Mais avant ça, trois joueurs des Blazers se sont montrés particulièrement décisifs. Et notamment Carmelo Anthony. Impérial dans le quatrième quart temps, l’ancien All-Star a planté un trois-points crucial pour ramener son équipe au contact dans les dernières minutes. Juste avant de marquer un autre panier pour redonner l’avantage à Portland.

Les Raptors ont fini par recoller et même par reprendre le dessus mais Damian Lillard y est lui aussi allé de son trois-points important avant que CJ McCollum finisse les Canadiens à 9 secondes du buzzer. Il termine avec 30 points. 23 pour Lillard et 20 pour Anthony. Un hold-up parfait.

Le joueur : Washington se fait moins de "Beal"

Bradley Beal est de loin l’attaquant le plus prolifique de la NBA depuis le début de la saison. Et hier soir, non seulement il a été performant mais en plus il a su mener les Wizards à la victoire contre les Suns (128-107). L’arrière All-Star a compilé 32 points mais aussi 8 rebonds, 9 passes et 2 interceptions. Nécessaire pour venir à bout de l’une des meilleures équipes de la ligue depuis la reprise

"Le regarder jouer, le regarder bosser, c’est incroyable", fait remarquer son coéquipier Robin Lopez. Washington l’a emporté sans Russell Westbrook, blessé aux quadriceps et absent encore au moins une semaine. Beal va devoir continuer sur cette lancée (135 points sur les trois derniers matches, une moyenne de 34,9 pts sur les dix derniers) pour porter une équipe en difficulté. En effet, c’était seulement la troisième victoire des Wizards cette saison.

La série : Gordon Hayward et les Hornets bien lancés

Les Hornets ont boudé une reconstruction classique en signant Gordon Hayward pour 120 millions sur quatre ans dans l’espoir de gagner des matches. Pour l’instant, le plan fonctionne. L’ancien All-Star affiche un niveau de jeu proche de celui qui était le sien avant ses blessures à répétition et la franchise de Caroline du Nord enchaîne les succès. Quatre de suite après leur nouvelle victoire contre les Knicks cette nuit (109-88) !

Hayward a encore montré la voie à ses jeunes coéquipiers en inscrivant 34 points (11 sur 17 aux tirs). Sa deuxième performance à plus de 30 unités cette saison après son carton à 44 pions contre les Hawks la semaine dernière. S’il a manqué de réussite (3 sur 13), le rookie sensation LaMelo Ball a contribué en postant 8 points, 14 rebonds et 7 passes.

La performance : Trae Young remet les Hawks sur les bons rails

Les Hawks restaient sur quatre défaites consécutives et il fallait réagir vite. Le doute commençait à s’installer au sein du groupe, avec même John Collins qui critiquait publiquement la trop grande importance accordée à son coéquipier Trae Young en attaque. C’est justement le jeune meneur qui a guidé les siens hier soir. Young a cumulé 26 points et 8 passes et Atlanta a pris le dessus sur une formation de Philadelphie bien diminuée (112-94).

Joel Embiid était présent pour les Sixers et il a marqué 24 points en plus de ses 11 rebonds. Mais Ben Simmons, Seth Curry ou encore Tobias Harris manquaient à l’appel. Les Hawks ont eux aussi une liste impressionnante de forfaits (parmi eux : Rondo, Bogdanovic, Gallinari, etc.) Mais ils l’ont donc emporté à la faveur de deux très grosses performances dans les deuxièmes et troisièmes quart temps, comptant alors jusqu’à 32 longueurs d’avance (82-50).

Tous les scores

Charlotte Hornets 109 - 88 New York Knicks

Cleveland Cavaliers 91 - 101 Memphis Grizzlies

Orlando Magic 99 - 121 Milwaukee Bucks

Washington Wizards 128 - 107 Phoenix Suns

Atlanta Hawks 112 - 94 Philadelphia 76ers

Portland Trail Blazers 112 - 111 Toronto Raptors

Sacramento Kings 127 - 122 Indiana Pacers

