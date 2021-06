Les Portland Trail Blazers ont annoncé la nouvelle dimanche soir dans un communiqué. Chauncey Billups, actuellement entraîneur adjoint des Los Angeles Clippers, va devenir le techncien de la franchise d'Oregon. "Chauncey est un leader confirmé avec un QI forgé par des années passées dans l'élite du basket, il a gagné partout où il est passé", s'est réjoui le président des Blazers, Neil Olshey, pour qui Billups "est prêt à relever le défi de développer des habitudes de champion et une approche stratégique nous permettant d'atteindre nos objectifs".

L'ancien All-Star, à cinq reprises, et champion NBA avec les Detroit Pistons, qui ont retiré son maillot numéro 1 en 2016, est âgé de 44 ans. Il devra donner aux Trail Blazers de Damian Lillard - qui a publiquement approuvé le choix de Chauncey Billups - la stature d'une franchise plus performante en play-offs. Cela passera notamment par une amélioration drastique de la défense et une consolidation de l'attaque autour de Lillard et CJ McCollum.

Portland est un endroit spécial et une franchise unique

Chauncey Billups sera le 15e entraîneur en chef des Trail Blazers. Il était jusqu'ici coach assistant des Clippers depuis novembre 2020, mais son club actuel est actuellement mené 3-1 par les Phoenix Suns en finale de la Conférence Ouest de la NBA. Le prochain match de la série est prévu lundi. "Je suis très impatient et à la fois très humble au moment de devenir le prochain entraîneur des Trail Blazers. Portland est un endroit spécial et une franchise unique", a réagi Billups.

Une conférence de presse aura lieu mardi à Portland, avait annoncé plus tôt la chaîne ESPN, en précisant que le contrat, de cinq ans, comprenait une "team option" (permettant à la franchise de décider de la suite à donner au contrat) à la cinquième année. Les rumeurs qui emmenaient ces derniers jours Chauncey Billups chez les Blazers ont fait ressurgir des accusations de viol en réunion dont le nouvel entraîneur a fait l'objet en 1997, en compagnie d'autres joueurs NBA, de la part d'une jeune femme. L'affaire s'était conclue par un arrangement au civil.

ESPN rapporte que la franchise des Blazers a largement enquêté sur cette affaire, une enquête encouragée par Billups lui-même, et n'ont pas jugé que cela disqualifiait sa candidature au poste d'entraîneur.

