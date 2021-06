Les Suns écrasent encore les Nuggets

Phoenix Suns - Denver Nuggets : 123-98

Phoenix mène 2-0

Les matches de suivent et se ressemblent sur cette série entre Phoenix et Denver : deux duels et deux victoires assez larges pour les Suns. Dont la dernière en date mercredi soir, avec un succès 123 à 98 pour Chris Paul et ses coéquipiers. Comme lors du Match 1, le meneur vétéran a su guider les siens en compilant 17 points et 15 passes décisives sans perdre le moindre ballon. La bonne nouvelle, c’est surtout le fait qu’il semble remis de sa blessure à l’épaule, contractée au premier tour des playoffs. L’équipe de l’Arizona tournait donc à plein régime du ce Match 2. Derrière CP3, Devin Booker a aussi cumulé 18 points et 10 rebonds et Mikal Bridges a marqué 16 points. La domination des Suns était une fois de plus collective devant des Nuggets en perte de vitesse derrière Nikola Jokic. Le Serbe, nommé MVP il y a deux jours, a fini avec 24 points, 13 rebonds et 6 passes. Mais il semblait bien esseulé.

Les Suns menaient de 10 points à la pause (52-42) sans forcément être brillants. Ils pouvaient surtout compter sur la maladresse adverse. L’écart s’est accentué dès le retour des vestiaires après deux paniers extérieurs de Jae Crowder qui ont donné 17 longueurs d’avance aux siens (60-43). Phoenix a même mené de 31 points au cours du dernier quart temps. La série s’annonçait serrée mais, pour l’instant, il n’y a pas photo. Les Nuggets doivent maintenant se rattraper devant leur public lors des deux prochains matches à Denver.

