Les Suns retrouvent les finales à l’Ouest

Denver Nuggets - Phoenix Suns : 118-125

Phoenix gagne la série 4-0

Onze ans après Steve Nash et ses partenaires, les Suns vont à nouveau disputer les finales de Conférence à l’Ouest. Et comme à l’époque, ils sont guidés par un meneur fantastique : Chris Paul. Le vétéran, au sommet de son art, a inscrit 37 points et 7 passes décisives pour en finir avec les Nuggets dimanche soir. Une victoire 125 à 118, la quatrième en autant de duels avec la franchise du Colorado. Une rencontre marquée par l’éjection (trop ?) sévère de Nikola Jokic. Le MVP, qui a compilé 22 points et 11 rebonds en 28 minutes, a écopé d’une faute flagrante de niveau deux pour un geste de frustration envers Cameron Payne. Le meneur remplaçant de Phoenix avait la balle entre les mains et la star de Denver a voulu frapper dedans d’un coup sec, sauf qu’il a touché le visage de son adversaire au passage. Mais il n’avait visiblement pas l’intention de lui faire mal et même les membres des Suns ont avoué que cette décision des arbitres était sans doute exagérée.

Les Suns menaient déjà 83 à 76 quand Jokic – qui devient le premier MVP à encaisser un 4-0 depuis Magic Johnson en 1989 – a rejoint le vestiaire prématurément. Ils ont continué à gérer l’écart ensuite. Avec toujours un homme pour marquer un panier ou offrir une passe décisive à chaque fois que les Nuggets tentaient de recoller au score. Le plus souvent Chris Paul, le MVP de cette série. Devin Booker l’a bien épaulé en plantant 34 points. Les Suns vont désormais pouvoir se reposer en attendant leur prochain adversaire : Utah ou Los Angeles.

