Le match : Les Clippers renversent les Hawks, Luke Kennard décisif

Tyronn Lue n’aimait pas du tout ce qu’il avait vu en première mi-temps. Et il était remonté contre ses titulaires habituels. Alors il les a tous mis sur le banc au retour des vestiaires. Même ses superstars. Oui, même Kawhi Leonard et Paul George. Une décision culotée payante puisque les Clippers ont battu les Hawks (119-110) après avoir compté 22 points de retard ! Trop mou, le cinq majeur de Los Angeles avait pris l’eau dans le deuxième quart temps (18-34) et l’écart était donc de 15 points à la pause.

C’est alors que Lue a lancé un groupe plus mobile avec cinq remplaçants. Parmi eux, Luke Kennard et Terrance Mann. Ces deux joueurs ont fait la différence pour les Clippers. Déchaîné, Kennard a converti toutes ses tentatives – 8, dont 4 à trois-points – pour remettre son équipe sur les bons rails. Mann a lui fini avec 21 points. Ils ont redonné un coup de boost à leurs coéquipiers. Leur énergie était communicative et contagieuse. Si George a fini avec 8 points, Leonard s’est racheté à son retour sur le parquet. Il a surfé sur les performances de ses deux coéquipiers pour se faire violence. Il termine d’ailleurs avec 25 points, 7 rebonds et 5 passes. Les Clippers ont eux conclu la partie sur un 50-20 pour mettre fin à la série de 8 victoires consécutives des Hawks.

La fin de série : les Rockets se sortent enfin de leur spirale infernale

Une série qui s’arrête, une autre qui continue. Les Rockets ont mis fin à 20 défaites consécutives en infligeant aux Raptors leur neuvième revers de suite. Une victoire (117-89) libératrice pour les Texans menés par un John Wall en triple-double (19 pts, 11 rbds, 10 pds) mais aussi Jae’Sean Tate (22 pts) et Christian Wood (19 pts). Il fallait donc que Houston tombe sur Toronto, une équipe en perdition, pour mettre fin à la neuvième plus mauvaise série de tous les temps en NBA. En revanche, ce n’est clairement pas encourageant pour la franchise du Canada, qui sombre encore un peu plus.

La performance : Même sans Giannis, les Bucks sont redoutables

Privés de leur double-MVP, légèrement touché au genou, les Bucks ont roulé sur les Pacers pour s’imposer assez facilement, 140 à 113. Une démonstration qui rappelle que cette formation de Milwaukee ne se repose pas juste sur l’un des meilleurs joueurs du monde. Elle dispose aussi d’un collectif puissant et de plus en plus rodé. Les hommes de Mike Budenholzer ont fait vivre le ballon en attaque pour constamment trouver le tir démarqué. En faisant preuve aussi, c’est vrai, d’une adresse insolente : 56% de réussite aux tirs et 61% à trois-points avec 24 paniers primés inscrits.

Tout le monde a contribué à la fête et 6 joueurs ont dépassé les 10 unités. Dont 28 pour Jrue Holiday, 25 pour Khris Middleton et 20 pour Pat Connaughton. Ce résultat est très intéressant dans l’optique des playoffs, où les Bucks devront aussi créer du danger quand Antetokounmpo se repose. Attention, cette équipe est plus forte que l’an dernier.

Le joueur : Ja Morant mène la meute des Grizzlies contre les Celtics

Les Grizzlies ont battu les Celtics (132-126) après prolongation hier soir et ils peuvent remercier leur jeune star Ja Morant, auteur de 29 points et 9 passes décisives. Le meneur a notamment inscrit les trois derniers lancers dans le quatrième quart temps pour assurer une période supplémentaire. Dillon Brooks (24 pts) a alors fait la différence. Boston repasse dans le négatif avec cette défaite et affiche désormais un bilan de 21 victoires et 22 revers.

Les Français : Rudy Gobert dominateur

21 points et 10 rebonds. Une ligne de statistiques noble, digne d’un All-Star, pour Rudy Gobert. Mais ce n’est pas tout. 21 points à 9 sur 11 aux tirs avec… 9 blocks ! Une performance monstrueuse du pivot français qui est passé à un contre d’un triple-double mémorable. Dans son sillage, Utah a battu Chicago. Nettement moins de réussite pour Nicolas Batum, qui n’a pas marqué lors de la défaite des Clippers contre les Hawks. Malgré la maladresse (3 sur 12 aux tirs), Theo Maledon fait une prestation plutôt complète en assurant 9 points, 4 rebonds et 5 passes décisives lors de la victoire du Thunder contre les Timberwolves.

Tous les scores

Cavaliers - Kings : 105-119

Timberwolves - Thunder : 103-112

Spurs - Hornets : 97-100

Bulls - Jazz : 99-120

Rockets - Raptors : 117-99

Grizzlies - Celtics : 132-126

Bucks - Pacers : 140-113

Clippers - Hawks : 119-110

