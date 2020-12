La saison vient à peine de commencer mais un prétendant au titre aurait déjà perdu un élément important. Spencer Dinwiddie, le meneur-arrière des Brooklyn Nets, souffrirait d'une rupture partielle du ligament croisé de son genou droit suite au match face à Charlotte dimanche soir selon des informations du journaliste de The Athletic , Shams Charania. Il ne devrait pas revenir avant la prochaine saison.

Dinwiddie se serait blessé lors d'un contact et se plaignait du genou après la rencontre comme l'avait signalé son entraîneur Steve Nash. Finalement, des examens ont livré un terrible verdict. S'il n'avait pas démarré la saison en trombe (9, 6 et 5 points sur ses trois premiers matches), Dinwiddie avait cartonné la saison dernière, passant la barre des 20 points (20,6 exactement) confirmant ainsi sa progression en l'absence de Kyrie Irving et Kevin Durant, les deux nouvelles stars de l'équipe. Cette absence devrait être compensée numériquement dans un effectif très profond des Nets mais il faudra faire sans son précieux apport.