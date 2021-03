Le joueur : Damian Lillard magistral contre les Kings

Mais quel joueur. Avant-hier, Damian Lillard achevait les Warriors dans les toutes dernières secondes avec un panier assassin à trois-points. Cette nuit, il s’est sublimé pour mener les Blazers à la victoire contre les Kings (123-119). Avec 44 points à mettre à son actif. 44 points à 13 sur 26 aux tirs, 8 sur 15 à trois-points et 7 passes décisives. Mais malgré sa performance, Sacramento a tenu bon, bien emmené par le jeune De’Aaron Fox (32 pts, 12 pds). Les Kings étaient même devant au tableau d’affichage pendant une partie du quatrième quart temps.

Puis, comme d’habitude, Lillard a pris ses responsabilités. Il n’a pas attendu les derniers instants de la partie – même si c’est lui qui a inscrit les deux derniers lancers du match pour mettre Portland à l’abri. Le meneur All-Star a d’abord eu un gros coup de chaud pendant deux minutes. Deux minutes déterminantes. Les Kings menaient encore de trois points, 105-108. Puis Lillard a claqué 10 points de suite en deux minutes. Un tir à mi-distance, un layup puis deux trois-points. 10 points de suite pour prendre le large. Et le score était soudainement de 115-108 à un peu plus d’une minute de la sirène. Sa régularité dans ces moments là est tout de même incroyable. Une nouvelle performance d’exception et une nouvelle victoire pour les Blazers, cinquièmes à l’Ouest.

NBA Gobert, choisi en dernier, dans la "Team LeBron" au All-Star Game IL Y A UNE HEURE

Le panier : Jrue Holiday arrache la victoire pour les Bucks

Avec 7 secondes à jouer, un point de retard et aucun temps mort à prendre, les Bucks n’ont pas tergiversé. Ils ont vite transmis la balle à Jrue Holiday après avoir encaissé un panier. Le meneur de Milwaukee a remonté le terrain rapidement pour s’isoler côté gauche et tenter un tir difficile à mi-distance. Et il l’a mis ! Un panier crucial à 2 secondes du buzzer pour donner la victoire à la franchise du Wisconsin contre Memphis (112-111). C’est aussi pour ça que les Bucks l’ont recruté lors de la dernière intersaison. Pour prendre les derniers tirs qui peuvent s’avérer compliqué pour Giannis Antetokounmpo (26 pts, 11 rbds, 8 pds). Ça a payé hier soir.

La performance : Bradley Beal fait tomber les Clippers

Les Clippers terminent la première moitié de saison sur une défaite. Ils n’ont pas su prendre le dessus sur les Wizards hier soir. Bradley Beal les a fait souffrir en inscrivant 33 points pour mener Washington à la victoire (119-117). Los Angeles comptait pourtant 15 points d’avance (46-61) à quelques minutes de la mi-temps. Mais les Californiens se sont relâchés et les Wizards ont pris les devants au cours du troisième quart temps, sous l’impulsion de Beal. Russell Westbrook a ajouté 27 points.

La série : Le 4 à la suite pour Boston

Portés par un excellent Jayson Tatum (27 points, 12 rebonds et 5 passes), les Celtics ont battu les Raptors (132-125) pour décrocher une quatrième victoire de suite cette nuit. Ça va beaucoup mieux pour la franchise du Massachussetts qui traversait une mauvaise passe il y a encore quelques semaines. Mais elle relève donc la barre et retrouve un bilan supérieur à 50% de victoires grâce à cette série en cours (19-17). Elle occupe désormais la quatrième place de la Conférence Est.

Les Français : Des performances solides pour les représentants de l’Hexagone

Un match complet pour Nicolas Batum : 9 points, 4 rebonds et 5 passes. Mais ça n’a pas suffit pour les Clippers, battus par les Wizards. Face à face, les jeunes Frank Ntilikina (Knicks) et Sekou Doumbouya (Pistons) ont tous les deux été efficaces en sortie de banc. 9 points en 13 minutes (3 paniers primés) pour le joueur de New York et 10 en 15 minutes pour celui de Detroit. Performance honorable aussi de Theo Maledon qui a compilé 7 points, 7 rebonds et 5 passes lors d’une belle victoire du Thunder contre les Spurs. Une soirée décidément productive pour les tricolores.

Tous les scores

Celtics - Raptors : 132-125

Wizards - Clippers : 119-117

Knicks - Pistons : 114-104

Pacers - Nuggets : 103-113

Grizzlies - Bucks : 111-112

Pelicans - Heat : 93-103

Spurs - Thunder : 102-107

Trail Blazers - Kings : 123-119

Suns - Warriors : 120-98

NBA Embiid écrase tout sur son passage : les stats d'un candidat MVP devenu favori IL Y A 21 HEURES