Les Suns bouclent le hold-up parfait à 0,9 seconde du buzzer

Phoenix Suns - Los Angeles Clippers : 104-103

Phoenix mène 2-0

C’était ‘Lob City’ à Phoenix mardi soir. Mais sans Chris Paul. Menés au score avec une ultime seconde à jouer – même neuf dixièmes – les Suns ont réussi à achever les Clippers sur un alley-oop conclu par Deandre Ayton pour arracher une nouvelle victoire (104-103). La deuxième d’affilée contre Los Angeles et la neuvième de suite, la plus longue série de l’Histoire de la franchise en playoffs. Un succès avec des airs de hold-up vu la conclusion de la rencontre, même si les joueurs de Monty Williams ont caracolé en tête pendant la majeure partie du match.

NBA Du spectacle à la franchise : Les Harlem Globetrotters candidats pour intégrer la NBA IL Y A 8 HEURES

Leurs adversaires ont mené un comeback tardif sous l’impulsion de Paul George (26 points). Maladroit en début de match, l’ailier All-Star s’est réveillé dans les dernières minutes. Avec notamment un layup inscrit à 31 secondes de la fin pour donner le premier avantage aux siens depuis une quinzaine de minutes (100-101). Devin Booker lui a répondu mais PG a enchaîné avec un autre panier. Deux actions décisives balayées d’un revers de la main par le dunk d’Ayton mais aussi par deux lancers ratés par ce même George à 8 secondes de la sirène, alors que les Angelenos comptaient un point d’avance. Il aurait pu tuer le match. Au lieu de ça, il a donné une nouvelle possession aux Suns qui ont raté un trois-points avant d’obtenir cette dernière remise en jeu brillamment effectuée par Jae Crowder. Avec son pivot à la conclusion.

Dominant dans la peinture, Ayton a fini avec 24 points et 14 rebonds. Une performance à l’image de ses playoffs jusqu’à présent. Cameron Payne était l’autre grand bonhomme de la rencontre pour Phoenix. Il a remplacé Paul dans le cinq majeur tout en alignant des statistiques dignes de son glorieux aîné : 29 points (record en carrière) et 9 passes décisives. Des prestations importantes pour compenser celle de Devin Booker, limité à 20 points et 5 sur 16 aux tirs.

Cette défaite va être difficile à digérer pour les Clippers. Ils sont toujours privés de Kawhi Leonard (entorse du genou) et se retrouvent menés 0-2 pour la troisième fois depuis le début de la compétition. Sauf qu’il faudrait des ressources mentales gigantesques pour encore réussir une remontée fantastique. Leur fatigue est palpable, comme en témoignent notamment les lancers manqués par George.

NBA Comment Booker est devenu un vrai patron en NBA IL Y A 21 HEURES