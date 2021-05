Derrick Rose enflamme le Madison Square Garden

Knicks - Hawks : 101-92

Les deux équipes sont à égalité 1-1

Le Madison Square Garden n’attendait que ça. De pouvoir vibrer en playoffs et d’accompagner ses joueurs favoris vers la victoire. Battus lors du premier match, les Knicks se sont repris pour s’imposant cette fois-ci contre les Hawks (101-92) devant un public en délire. Un succès arraché en première mi-temps après 24 minutes à l’avantage de leurs adversaires. L’équipe d’Atlanta, encore menée par un très bon Trae Young (30 points), menait de 13 points à la pause. Il fallait du changement du côté de New York. Julius Randle, son meilleur joueur, le MIP de la saison, était à la rue. Aucun panier en quatre tentatives. Tom Thibodeau a alors décidé de lancer Derrick Rose, probablement le membre de son groupe en qui il a le plus confiance.

Et ça a changé la donne. Randle a ouvert le troisième quart temps en inscrivant un panier à trois-points et il a enchaîné avec 11 points à 4 sur 5 aux tirs dans les minutes qui ont suivies. De son côté, Rose était impérial. Trop agressif et trop rapide pour les défenseurs des Hawks, il a fini avec 26 points. C’est notamment lui qui donnait le dernier avantage aux Knicks (93-92) pour lancer un 9-0 décisif. Les deux formations sont désormais à égalité avec une victoire chacune avant de prendre la direction d’Atlanta pour les deux prochains matches.

Mitchell revient et brille, le Jazz résiste à Ja Morant

Utah Jazz - Memphis Grizzlies : 141-129

Les deux équipes sont à égalité 1-1

Donovan Mitchell était furieux. En colère contre sa franchise et son staff médical qui l’ont empêché de jouer lors du Game 1 perdu par Utah contre Memphis. Il avait le sentiment d’être prêt et en bonne santé. Frustré. Remonté. Autant de rage accumulée qu’il a lâchée sur les Grizzlies pour son retour à la compétition mercredi soir. L’arrière All-Star du Jazz a marqué 25 points pour son premier match depuis début la mi-avril et son équipe a rétabli la balance en s’imposant 141 à 129. Une victoire rassurante, surtout que les joueurs de Salt Lake City ont su gagner malgré le carton de Ja Morant.

La jeune star adverse a terminé avec 47 points ! Et 7 passes décisives. Constamment dans l’agression vers le cercle, le sophomore a provoqué de nombreuses fautes. Mais le Jazz a répondu avec son collectif. Parce qu’en plus des 25 points de Mitchell, Mike Conley a compilé 20 points et 15 passes tandis que Rudy Gobert postait 21 points, 13 rebonds et 4 contres. Les joueurs du banc ont ajouté 43 points. Et Utah, qui menait de 20 longueurs à la pause, a réussi à gérer la fin de partie pour ouvrir son compteur dans ces playoffs.

Ben Simmons et Joel Embiid dominent sans forcer

Philadelphie Sixers - Washington Wizards : 120-95

Philadelphie mène 2-0

Premiers à l’Est, les Sixers sont dans la maîtrise depuis le coup d’envoi des playoffs. Pour l’instant, ils n’ont pas été inquiétés et viennent de décrocher leur deuxième victoire consécutive contre les Wizards (120-95). Sans donner l’impression de forcer leur talent. Les deux All-Stars Joel Embiid et Ben Simmons ont été au cœur de ce succès en inscrivant chacun 22 points. L’Australien a même frôlé le triple-double en ajoutant 9 rebonds et 8 passes. Aucun joueur du cinq majeur de Philly n’a passé 30 minutes sur le parquet. Pas besoin. Le match était déjà plié avant avec un premier quart temps déjà à l’avantage des locaux (35-24). Ils ont déroulé en suite.

La partie a été marquée par un triste incident. Blessé à la cheville et contraint de rejoindre le vestiaire, Russell Westbrook a reçu un sceau de popcorn sur la tête, lancé par un fan, alors qu’il allait entrer dans le tunnel. Fou de rage, le meneur des Wizards a été retenu par la sécurité alors qu’il voulait s’expliquer directement avec celui qui lui avait jeté de la nourriture. La NBA va mener son enquête.

