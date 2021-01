Plus les jours passent et plus le coronavirus fait des ravages en NBA. Alors que la Ligue avait annoncé jeudi le report du match entre les Suns de Phoenix et les Indiana Pacers, les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Les Washington Wizards, déjà privés de jeu mercredi, ne retrouveront ainsi pas les parquets américains dans les prochains jours : leurs deux rencontres prévues contre Cleveland dimanche et lundi se dérouleront ultérieurement.