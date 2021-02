Sensationnels, Westbrook et Beal s'offrent les Nets, Jokic phénoménal

Booker a fini avec 24 points, dont 20 en deuxième période. Il était censé avoir un temps de jeu limité mais son coach n’a pas osé le sortir quand il avait la main chaude. La suite lui a donné raison. CP3 a lui cumulé 34 points, 9 rebonds et 9 passes. Des statistiques qui ressemblent habituellement à celles de Luka Doncic, cette fois-ci flashé à 25-5-8. Mais le Slovène a encore été maladroit de loin (1 sur 4) et il a manqué le dernier tir. Ça commence à se compliquer pour les Mavericks, qui sont désormais lancés sur une série de six défaites consécutives. Ils ont même perdu neuf de leurs onze derniers matches.