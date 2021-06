Les Suns mettent un pied en finales de Conférence

Denver Nuggets - Phoenix Suns : 102-116

Phoenix mène 3-0

Les Suns ont le cinq majeur le plus productif et le plus efficace de la NBA depuis le début des playoffs. Et ça s’est encore vérifié vendredi soir avec une nouvelle performance impressionnante de la part des titulaires de Phoenix. Ils ont compilé 90 des 116 points marqués par leur équipe lors d’une victoire contre les Nuggets, limités à 102 points. C’est le troisième succès en autant de rencontres pour les Suns dans cette série. Sauf catastrophe, ils iront donc en finales de Conférence. En effet, aucune équipe n’a jamais remonté un tel handicap dans l’Histoire des playoffs.

Chris Paul, 36 ans, devrait donc atteindre ce stade de la compétition pour la deuxième fois de sa carrière après 2018 (avec les Rockets). Il a encore une fois été le grand artisan de la victoire des siens en claquant 27 points, 6 rebonds, 8 passes et 3 interceptions. Son niveau de maîtrise sur cette campagne est tout simplement époustouflant. Il semble au sommet de son art et il régale ses coéquipiers tout en les tirant vers le haut. Parce qu’à ses côtés, Devin Booker a inscrit 28 points tandis que Deandre Ayton compilait un double-double (10 pts, 15 rbds).

Les Suns ont pris les devants assez tôt dans la partie et les Nuggets ont essayé de revenir au score par l’intermédiaire de Nikola Jokic, auteur de 30 points, 20 rebonds et 10 passes. Une ligne de statistiques assez rare. Mais le MVP serbe est trop esseulé en l’absence de Jamal Murray. Et son équipe paraissait une fois de plus très fatiguée. La saison a laissé des traces. Tant mieux pour des Suns dominants qui n’ont désormais plus qu’un succès à aller chercher.

Les Sixers reprennent l’avantage contre les Hawks

Atlanta Hawks - Philadelphia Sixers : 111-127

Philadelphie mène 2-1

Une lourde chute sur le dos, une cheville qui a tourné et même une légère déchirure au cartilage du genou. Il n’y avait rien qui pouvait arrêter Joel Embiid dans le nuit de vendredi à samedi. Le pivot des Sixers a une nouvelle fois été dominant des deux côtés du terrain pour mener son équipe à une deuxième victoire de suite contre les Hawks (127-111). Il a terminé avec 27 points, 9 rebonds, 8 passes et 3 blocks en 34 minutes. Une prestation digne d’un MVP en puissance – il a fini deuxième du vote derrière Nikola Jokic – et surtout à la hauteur de son statut à Philadelphie. Surpris à domicile en ouverture des demi-finales de Conférence à l’Est, les joueurs de Doc Rivers devaient vite s’imposer lors du premier match disputé à Atlanta, histoire de reprendre l’avantage du terrain et le contrôle de la série. Ils ont construit leur avance dans le troisième quart temps (34-19 en 12 minutes) et l’écart est monté jusqu’à 21 points.

Les Hawks n’ont alors cessé de courir après le score sans jamais vraiment revenir au contact. Même les prises-à-deux répétées sur Embiid ne suffisaient pas. Le Camerounais avait juste à ressortir la balle sur Tobias Harris (22 pts) ou Ben Simmons (18 pts, 7 pds), très agressif balle en main vendredi soir. Ça fait donc 2-1 pour les Sixers.

