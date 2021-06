Les Suns mettent un premier pied en finales NBA

Los Angeles Clippers - Phoenix Suns : 80-84

Phoenix mène 3-1

Personne n’avait l’air de vouloir marquer des paniers samedi soir. Le Match 4 entre les Suns et les Clippers a été marqué par l’adresse catastrophique des deux équipes. La seule différence, c’est que Chris Paul a mis ses lancers-francs dans les moments les plus chauds, là où Paul George en a raté 3 sur 4 dans les 15 dernières secondes. Déjà maladroit sur la ligne lors du deuxième match des finales à l’Ouest, l’ailier All-Star a peut-être coûté l’exploit à sa formation. Il a eu deux fois l’occasion de ramener les siens à une petite longueur. En vain. CP3, lui, a donc rentré ses 4 lancers à la fin. Un sang-froid qui pourrait lui permettre d’atteindre les finales NBA pour la première fois de sa carrière avec cette victoire de Phoenix, 84 à 80.

Avant que la partie prenne des allures de concours de lancers-francs, ça ressemblait à… pas grand-chose. Un concours de lancers de parpaings. Seulement 36% de réussite pour les Suns avec à peine 4 paniers à trois-points inscrits. 32% pour les Clippers, avec un tir extérieur de plus. Les Californiens ont été bons qu’à un seul moment du match : dans le troisième quart-temps. Et c’est comme ça qu’ils sont revenus au score, effaçant ainsi un écart de 13 points pour revenir à 3 longueurs (69-66). Les deux équipes se sont ensuite encore plus écroulées en attaque. En multipliant les ratés. 25 points à 8 sur 22 pour Devin Booker. 18 points à 6 sur 22 pour Chris Paul. 23 points à 5 sur 20 pour Paul George et 20 points à 8 sur 24 pour Reggie Jackson.

Au final, le seul qui a surnagé, c’est Deandre Ayton. Brillant depuis le début des playoffs, le premier choix de la draft 2018 a sorti une prestation de mammouth en postant 19 points (8 sur 14) et 22 rebonds. Dont 9 rebonds offensifs. Avec aussi 4 blocks. Sa présence dans la raquette a encore une fois pesé en faveur des Suns. Et voilà donc la franchise de l’Arizona en position pour conclure la série à domicile, dans la nuit de lundi à mardi, afin de se qualifier pour les finales NBA.

