Les Français : Evan Fournier plante les Suns sur le fil

Ce match était peut-être le dernier d’Evan Fournier sous la tunique du Magic. Et si ça venait à être le cas, alors le Français pourra se féliciter d’avoir conclu son passage à Orlando par un exploit héroïque. Son layup difficile par-dessus Deandre Ayton a donné la victoire aux siens à six secondes du buzzer contre les Suns (112-111). Une action décisive de premier plan en plus de ses 21 points inscrits. "J’ai quitté ma maison en France quand j’avais 13 ans. Depuis, je n’ai jamais été plus de deux ans au même endroit donc le fait d’être ici, à Orlando, depuis sept ans est quelque chose d’important pour moi. J’ai eu un fils ici, je me suis marié ici, ça signifie beaucoup… si c’est la fin, c’est la fin mais il est évident que j’aime cette franchise."

Libre sur le marché l’été prochain, Fournier pourrait être transféré par le Magic d’ici ce jeudi soir afin d’obtenir une contrepartie plutôt que de le laisser filer en août. Un éventuel trade – Aaron Gordon est aussi pressenti pour partir – qui viserait à accélérer le nouveau processus de reconstruction de l’organisation. 10 points pour Theo Maledon avec le Thunder, 13 pour Nicolas Batum (avec 4 rebonds et 4 passes) en faveur des Clippers. 14 points de Timothé Luwawu-Cabarrot pour les Nets tandis que Rudy Gobert postait 8 points et 11 rebonds avec le Jazz.

La série : Le grand huit pour Milwaukee

Les Bucks se sont fait peur mais ils ont décroché leur huitième victoire de suite en battant les Celtics (121-119). Un succès arraché de justesse alors qu’ils avaient pourtant compté jusqu’à 25 points d’avance. Puis ils ont subi le retour en force de Jaylen Brown (24 pts) et ses coéquipiers. Heureusement pour Milwaukee, Daniel Theis a raté son ultime tentative à trois-points, celle qui pouvait donner la victoire à Boston. Une fois n’est pas coutume, Giannis Antetokounmpo était un peu en retrait sur ce match. Il a tout de même compilé 13 points, 8 rebonds et 7 passes. Khris Middleton assurait lui le scoring avec 27 points. Les Bucks profitent de cette victoire pour passer deuxième à l’Est et peuvent encore espérer terminer la saison en tête de leur Conférence pour la troisième année d’affilée.

La fin de série : Toronto sort enfin la tête de l’eau

Battus lors des neuf derniers matches, les Raptors sont venus à bout des Nuggets (135-111) pour se donner enfin un peu d’air. La période est vraiment délicate pour la franchise qui subit les rumeurs de transferts de plusieurs de ses cadres ainsi qu’une tension de plus en plus forte en interne. Mais les joueurs de l’équipe canadienne se sont fait plaisir hier soir avec notamment Pascal Siakam en vedette (27 pts, 8 rbds, 6 pds).

Le match : Le Jazz remporte un choc tronqué contre les Nets

Pas de Kevin Durant, pas de Kyrie Irving… et finalement pas de James Harden. Les Nets, pourtant en pleine forme actuellement, jouaient sans leur superstar à Utah suite au forfait tardif du barbu, touché au cou. Sans eux, les New-yorkais n’avaient tout simplement aucune chance contre la meilleure équipe de la ligue. Le Jazz s’est imposé assez largement (118-88) dans une rencontre qui n’a donc pas tenu ses promesses. "On veut jouer contre KD, Harden et compagnie. Mais ce n’est pas parce qu’ils ne sont pas là que nous allons changer notre état d’esprit", confiait Donovan Mitchell, auteur de 27 points. Avec cette défaite, Brooklyn perd sa deuxième place à l’Est.

Le joueur : Caris LeVert revient au premier plan

Deux mois en arrière, Caris LeVert se faisait opérer d’un cancer. Une tumeur au rein repérée lors de la visite médicale passée aux Pacers, juste après avoir été transféré par les Nets. Sa nouvelle équipe a pris en charge les soins et voilà l’arrière de retour sur les parquets. Après quelques sorties en demi-teinte, il s’illustrait hier soir pour mener Indiana à la victoire contre Detroit (116-111). LeVert a inscrit 28 points dont le panier à trois-points pour la gagne à 5 secondes de la sirène. Sans doute bien plus qu’un simple succès pour le joueur de 26 ans.

La performance : De’Aaron Fox chaud bouillant

Les Kings l’ont emporté contre les Hawks (110-108) de justesse. Ils peuvent remercier leur leader habituel, De’Aaron Fox. Le jeune meneur a inscrit 37 points ainsi que les lancers-francs décisifs pour la gagne. Sacramento se porte mieux. La franchise a gagné 6 de ses 10 derniers matches. Elle reste même sur deux victoires de suite et peut envisager de se qualifier pour le play in en fin de saison.

Tous les scores

Pacers - Pistons : 116-111

Bucks - Celtics : 121-119

Raptors - Nuggets : 135-111

Magic - Suns : 112-111

Bulls - Cavaliers : 94-103

Rockets - Hornets : 97-122

Timberwolves - Mavericks : 108-128

Thunder - Grizzlies : 107-116

Spurs - Clippers : 101-134

Jazz - Nets : 118-88

Kings - Hawks : 110-108

