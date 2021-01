Le verdict est tombé pour Thomas Bryant. Et c'est le pire que pouvait craindre Washington. Les Wizards ont annoncé dimanche qu'ils seront privés de leur pivot pour la suite de la saison. Bryant, qui s'est fait mal en retombant mal à la lutte pour un rebond samedi lors de la défaite à domicile contre Miami (128-124), souffre d'une rupture du ligament du genou gauche et doit se faire opérer prochainement.

Un coup très dur pour le joueur de 23 ans qui venait de réussir le meilleur début de saison de sa carrière (14,3 points, 6,1 rebonds de moyenne après 10 matches) et les Wizards, qui pointent en dernière position de la conférence Est avec un maigre bilan de 2 victoire et 8 défaites. Washington est d'autant plus démuni que sa star Russell Westbrook (19,3 pts, 9,7 rbds, 11,3 passes) s'est blessé la semaine passée à un quadriceps. Bradley Beal, meilleur marqueur NBA cette saison (35 pts de moyenne), a lui observé une quarantaine mais devrait faire son retour lundi face aux Phoenix Suns.