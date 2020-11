Evan Fournier (Orlando) et Nicolas Batum (Charlotte Hornets) ne vont pas bouger pendant la saison des trades. Les deux joueurs français optent donc pour la stabilité, alors qu'ils pouvaient tester le marché, ouvert depuis ce lundi dans le cadre d'échange de joueurs. En levant la "player option", ils s'assurent une dernière année dont le salaire a été défini à l'avance. Or ces sommes sont conséquentes. Fixé à 27,13 millions de dollars (22,9 millions d'euros) pour la saison qui vient, Batum possède l'un des cinquante plus gros salaires de la ligue. Après une première saison réussie chez les Hornets, il avait signé en 2016 un contrat de 120 millions de dollars (101 millions d'euros) sur cinq ans.