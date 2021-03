Le match : Giannis Antetokounmpo et les Bucks font chuter les Sixers

Giannis Antetokounmpo a marqué le panier qui scellait le sort de la rencontre puis il s’est… assis, juste devant le banc des Sixers. Il restait alors à peine une minute à jouer en prolongation et les Bucks menaient 105 à 98 après 10 points consécutifs du double-MVP. Le public a hué et les joueurs de Philadelphie n’ont pas apprécié. Mais le Grec avait des raisons de savourer. Son équipe a fini par l’emporter 109 à 105 après avoir compté une grosse dizaine de points de retard en première période.

La superstar était alors marquée de près par Ben Simmons. Antetokounmpo n’a marqué que quatre points avant le retour au vestiaire. Il s’est déchaîné ensuite, en faisant preuve de plus d’agressivité, pour finir avec 32 points, 15 rebonds et 5 passes décisives. Sa série de triple-doubles consécutifs (3) prend fin mais celle des Bucks s’étend désormais à 6 victoires de suite. Milwaukee se rapproche même de Philadelphie, son adversaire du soir qui occupe encore la première place à l’Est.

Le triple-double : James Harden épate encore

Sans Kevin Durant et sans Kyrie Irving, James Harden se retrouvait complètement aux commandes du jeu des Nets hier soir. Et il a assumé le leadership pour délivrer une nouvelle prestation magistrale : 40 points, 10 rebonds et 15 passes décisives avec, bien sûr, la victoire de Brooklyn contre Indiana (124-115). Les New-yorkais étaient pourtant menés au score à l’entame du quatrième quart temps. Mais leur maestro les a guidés avec brio pour aller chercher un sixième succès de rang. Malgré des prises à deux, il a compilé 14 points, 6 rebonds et 4 passes dans les douze dernières minutes.

"C’est une performance remarquable. Il a marqué des paniers très importants en fin de partie. Tout le monde a joué sa part mais James était notre principal atout", notait son coach Steve Nash. Il faut dire que c’est le cas depuis plusieurs semaines maintenant. Harden brille et porte la franchise comme s’il en portait les couleurs depuis déjà dix ans. Il va falloir sérieusement commencer à le citer comme un MVP en puissance cette saison. Surtout que Brooklyn est désormais à égalité avec Philadelphie en tête de la Conférence Est.

Le joueur : Luka Doncic trop fort pour les Clippers

Quand Luka Doncic évolue au niveau de jeu qu’il a affiché hier soir, les Mavericks sont particulièrement difficiles à battre. Le Slovène a inscrit 42 points, dont plusieurs paniers cruciaux dans le quatrième quart temps, pour mener son équipe à une belle victoire convaincante contre les Clippers (105-89). Les Californiens sont restés sans solution malgré Paul George (28 pts), Kawhi Leonard et consorts. Ils ont juste subi les assauts de Doncic toute la soirée. Les deux équipes viennent de s’affronter deux fois de suite et elles ont chacun gagné un match. Une certaine atmosphère de playoffs.

Le rookie : Saddiq Bey trop adroit pour Toronto

Plus discret que LaMelo Ball ou Anthony Edwards, Saddiq Bey fait une bonne première saison chez les professionnels. C’est même le rookie le plus adroit à trois-points de toute la promotion et il l’a encore montré hier soir contre les Raptors. Les Pistons l’ont emporté 116 à 112 grâce à 28 points et 12 rebonds de leur jeune ailier. Bey a converti 6 de ses 10 tentatives derrière l’arc et Detroit a résisté à Toronto malgré les 43 points de Norman Powell.

La gaffe : Russell Westbrook plombe les Wizards

Alors qu’il restait moins d’une seconde à jouer et que les Wizards étaient menés de deux points, Russell Westbrook, à la remise en jeu, a balancé une passe… en touche. Un manque de communication, d’application mais aussi de concentration qui entraîne une défaite de Washington, battu par Sacramento (119-121).

La série : Le record tombe pour Houston

Ces Rockets sont officiellement les détenteurs du triste record du plus grand nombre de défaites consécutives pour une équipe de Houston. 18 très exactement. 18 revers de suite après leur défaite contre les Warriors (94-108).

Tous les scores

Pistons - Rockets : 116-112

Pacers - Nets : 115-124

Sixers - Bucks : 105-109

Wizards - Kings : 119-121

Cavaliers - Celtics : 117-110

Bulls - Spurs : 99-106

Rockets - Warriors : 94-108

Grizzlies - Heat : 89-85

Nuggets - Hornets : 129-104

Mavericks - Clippers : 105-89

