Le match : Giannis et les Bucks s’imposent contre les Sixers

C’était le choc de la soirée. Milwaukee contre Philadelphie. Deux des meilleures équipes de la Conférence Est. Deux candidats aux finales NBA. Mais aussi Giannis Antetokounmpo contre Joel Embiid. Deux superstars. Deux candidats au MVP. Et ce sont les Bucks, portés par le Grec, qui l’ont emporté 124 à 117. C’est simple, ils n’ont jamais été menés une seule fois au cours de la partie ! Les joueurs de Mike Budenholzer ont attaqué très fort en prenant le dessus dès le premier quart temps (40-26). Leur avance est alors montée jusqu’à 21 longueurs. Les Sixers, privés de Ben Simmons, leur meilleur défenseur, n’ont jamais su trouver la solution pour contrer leurs adversaires.

Antetokounmpo a remporté son duel contre Embiid en postant 27 points, 16 rebonds et 6 passes contre 24 points et 3 petits rebonds pour le Camerounais. Mais Giannis était aussi mieux entouré avec 24 points de son lieutenant Khris Middleton et 23 points de Bobby Portis Au classement, en revanche, ça ne bouge pas : Philly garde la première place tandis que Milwaukee reste au troisième rang.

Le retour : Anthony Davis a enfin rejoué !

Neuf semaines. Anthony Davis a été absent neuf semaines en raison d’une entorse au mollet et d’une blessure au tendon d’Achille. Mais hier soir, il faisait enfin retour sur le parquet. Bien évidemment, il était un peu rouillé. AD a joué 17 minutes – la limite imposée par le staff pour l’instant – et a fini avec 4 points et 4 rebonds. Il n’a converti que 2 de ses 10 tentatives. Et les Lakers se sont inclinés contre les Mavericks (115-110). Mais son retour reste une victoire pour le joueur et la franchise. Il va maintenant se remettre dans le bain afin d’être à 100% au moment des playoffs. En son absence, les champions en titre sont descendus de la deuxième à la cinquième place à l’Est.

La performance : Luka Doncic frôle le triple-double

Si les regards étaient évidemment braqués sur Anthony Davis, c’est Luka Doncic qui a fait le spectacle. Comme souvent. Le Slovène a été le principal artisan de la victoire de Dallas contre Los Angeles en frôlant le triple-double : 30 points, 9 rebonds et 8 passes décisives. En revanche, les Mavericks ont perdu leur autre star, Kristaps Porzingis, sur blessure.

Le joueur : Kemba Walker s’illustre contre les Suns

Pas toujours à la fête cette saison, Kemba Walker a sorti une très belle performance hier soir. Ses 32 points ont mené les Celtics à la victoire contre les Suns (99-86). Un succès sans appel puisque Boston a même compté jusqu’à 21 points d’avance contre un adversaire visiblement fatigué. Walker égale là son meilleur total de la saison avec 32 unités. Il a converti 11 de ses 17 tentatives en inscrivant notamment 5 paniers à trois-points. Un match qui lui servira peut-être de déclic, lui qui court toujours après son rythme depuis son arrivée dans le Massachussetts. Souvent blessé, il doit monter en puissance. Un peu à l’image de son équipe, qui reste d’ailleurs sur neuf victoires au cours des onze dernières rencontres.

Les dunks : Keldon Johnson et Miles Bridges décollent

Trop de violence.

Les Français : Killian Hayes encore à son aise

Les prestations encourageantes continuent pour Killian Hayes. Titulaire à la mène, le jeune rookie des Pistons a battu son record en carrière en marquant 12 points tout en délivrant 5 passes décisives. Son compatriote Sekou Doumbouya a lui aussi débuté dans le cinq majeur et il a terminé avec 3 points, 3 rebonds et 3 passes décisives.

Tous les scores

Celtics - Suns : 99-86

Magic - Pelicans : 100-135

Bucks - Sixers : 124-117

Spurs - Pistons : 106-91

Bulls - Hornets : 108-91

Mavericks - Lakers : 115-110

